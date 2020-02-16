محافظ القليوبية يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

دشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أرجاء المحافظة اعتبارا من 16 فبراير وحتى 19 من نفس الشهر، بالمركز الطبي ببنها، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعلي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مدينة بنها.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل استمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يشمل التطعيم جميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات.

ومن ناحيته أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يتوافر الطعم الفموى "سابين ثنائي التكافؤ" بجميع مخازن المديرية، بما يغطي المرحلة العمرية المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة وهي مليون و 115ألف 161طفل وطفلة بجميع أنحار المحافظة، موضحا أنه يشارك في الحملة 5521فرد من خلال 1937فرقة متحركة من منزل إلي منزل، بالإضافة إلى 353فرقة ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية إجمالي 2290فرقة و 941مشرف .

وأوضح "الطباخ"، أن التطعيم آمن و بالمجان ولا يوجد موانع للتطعيم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض

واستطرد، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.



















