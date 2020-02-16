محافظ القليوبية يأمر بإنشاء مطبات صناعية بقرية كفر عامر ورضوان.. صور

القليوبية نيفين طه

في استجابة لمبادرة "سيبها علينا"، أمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعمل مطب صناعى وعبور مشاة بقريتى كفر عامر ورضوان بمحافظة القليوبية أعلى الطريق الرئيسى لتفادى حوادث السير التى نتج عنها وفيات نسبة لسرعة المركبات.

وكان قد أرسل القارئ سامح محمد صلاح الدين، مقيم فى قرية كفر عامر ورضوان، مركز كفر شكر محافظة قليوبية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن، يناشد فيها محافظ القليوبية بإنشاء مطب صناعى أو كوبرى لعبور المشاة أمام القرية أعلى الطريق الرئيسى، مشددا على ضرورة استجابة المسئولين لمنع تكرار حوادث الطرق نتيجة السرعة الزائدة للسيارات، لافتا إلى أنه كان يوجد مطب صناعى بالقرية ولكن تمت إزالته.

وقال القارئ: "كان يوجد مطب صناعى أمام القرية، ولكن تمت إزالته ما تسبب في حدوث أكثر من حالة وفاة بين الطلبة والمزارعين رغم التقدم بالعديد من الشكاوى بإعادة المطب أو عمل كوبرى مشاة بالطريق".

ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى: ‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‎‪01119531973

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.