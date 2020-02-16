محافظ القاهرة: فرق صحية ثابتة ومتحركة تجوب الشوارع للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومديرى المديريات ونواب المحافظ ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للمحافظة ورؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللازم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تنطلق فعالياتها اليوم ولمدة 4 أيام مع تذليل أى معوقات قد تواجه الحملة .

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلي قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تجهيز فرق صحية ثابتة ومتحركة لتجوب الشوارع ، كما تم توفير السيارات الخاصة بانتقال المشرفين علي تنفيذ الحملة وتدريب قيادات إدارة الشئون الوقائية والعاملين بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة من أطباء ومراقبين صحيين وتمريض وثقافة صحية وصيادلة والمتطوعين علي أعمال الحملة كما تم التنبيه على الوحدات الصحية بتعليق اللافتات الخاصة بالحملة والتي تم توفيرها بكل مقر في أماكن واضحة للإعلان عن الحملة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الامن ، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة ، ووزارة الأوقاف ، ورؤساء الأحياء لتسهيل مهام القائمين علي الحملة والإعلان عن أهميتها.

وتطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، تبدأ اليوم الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافته إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.