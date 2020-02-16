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محافظ الإسكندرية يشدد علي منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق

الأحد، 16 فبراير 2020 09:47 م
محافظ الإسكندرية يشدد علي منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مؤكدا علي منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة علي ذلك.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية ، أن  حي وسط برئاسة العميد فادي وديع،قد شن  حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشارع قنال السويس، وتم خلالها رفع وإزالة عدد من استاندات الإعلانات والتحفظ عليهاكما شن الحي حملة بشارع السلطان حسين، وتم خلالها رفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

هذا وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات بمنطقة الدخيلة وشارع البيطاش الرئيسي وشارع الهانوفيل وإسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ،  وتم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك  المخالفات.

وفي سياق متصل استمرارا لحملات إزالة الإشغالات والتعديات؛ شن حي الجمرك برئاسة  نجوى أمين، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، وتوجهت إلى شارع إسماعيل صبري وشارع فرنسا والسكة الجديدة وشارع السبع بنات، وتم خلالها إزالة كافة التعديات والتحفظ عليها

وشن حي المنتزة أول برئاسة  حمدى عبد العليم شامه، حملة لإزالة التعديات بميدان سيدى بشر الترام وشارع ملك حفنى بحرى ، كما شن حي وسط حملة مكبرة توجهت إلي شوارع؛ الغرفة التجارية وكلية الطب والرصافة وبورسعيد وسامي جنينة وشامبليون والإسكندر الأكبر ومحرم بك ،  وتم خلالها رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين والتحفظ عليها

وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، شنّت إدارة الإعلانات بالحي حملات دورية مستمرة بنطاق الحي لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وفرض الإنضباط واستهدفت الحملة  لوحة إعلانية ضخمة بمنطقة سيدي جابر غير مرخصة ومخالفة للقوانين

 


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