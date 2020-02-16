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محافظ أسوان يناقش المخطط العام لتطوير المدينة السياحية

الأحد، 16 فبراير 2020 02:49 م
محافظ أسوان يناقش المخطط العام لتطوير المدينة السياحية محافظ أسوان يناقش المخطط العام لتطوير المدينة السياحية
أسوان - عبد الله صلاح

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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة المخطط العام لتطوير مدينة أسوان، من أجل تحقيق نقلة حضارية لمدينة أسوان وإبراز البانوراما الطبيعية والجمالية لها مع توفير مقومات جديدة للسياحة التسويقية والترفيهية سواء للمواطنين أو السائحين، بحضور الدكتور حسن مهدى استشارى وأستاذ الطرق والدكتور أحمد عواد استشارى وأستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، ورئيس مدينة أسوان، بالإضافة إلى مديرى التخطيط العمرانى والطرق والمكتب الفنى والمشروعات.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك طموحا لا محدود فى إحداث تطوير وتحديث شامل داخل مدينة أسوان من خلال الدراسة العلمية لكافة الأنشطة ومسارات الحركة المرورية بشكل واقعى للقضاء على العشوائية والتشوه البصرى وهو الذى سيبدأ تدريجياً من السوق السياحى القديم وميدان المحطة وكورنيش النيل ، علاوة على ميدان الجوزيرة والمدخل الشمالى ، ثم الدخول إلى الشوارع الداخلية والجانبية ، موجهاً إلى أهمية المعاينة الميدانية قبل عملية التطوير لحصر السلبيات ورصد المشاكل التى تعانى منها المدينة لوضع كل ذلك ضمن المخطط الشامل والذى سيشمل تطوير السوق السياحى القديم بطول 1300 متر من خلال رفع كفاءة الأرضيات وإعادة تصميم الممشى أمام المحلات بما يحقق أكبر سيولة لحركة المشاه وأفضل رؤية للاستمتاع بوحدات السوق السياحى ، بجانب إعادة تصميم واجهات المحلات وتوحيد اليافطات للأنشطة المتماثلة ، بالإضافة إلى عمل مظلات للسوق قابلة للغلق والفتح ، فضلاً عن عمل مخطط تعريفى وإرشادى للسوق على لوحة مضيئة ، وأخيراً رفع كفاءة البوابات بما يتماشى مع الطراز العام للسوق السياحى.

وأضاف أشرف عطية أنه بالنسبة لميدان المحطة سيتم إعادة تخطيط الميدان والمحاور المرورية والمداخل والمخارج بما يقضى على تكدس المركبات أمام محطة السكك الحديدية ، وأيضاً العمل على توفير أماكن لإنتظار السيارات لخدمة المسافرين لا تؤثر على السيولة المرورية بالميدان ، علاوة على خلق أماكن للتنزه ، مع رفع كفاءة الواجهات المطلة على الميدان ، والإستغلال الأمثل لمسطحات المبانى بما يحقق أفضل عائد إستثمارى وخدمى للسائح والمواطن ، مؤكداً على أن كورنيش النيل القديم بطول 3,7 كم سيخطط توسعته فى الأماكن المتاحة لعمل ممشى سياحى ترفيهى عالمى ، بجانب إعادة تخطيط الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى بما يحقق أعلى إستيعاب للمشاة والمتنزهين ، وأيضاً دراسة الإشارات المرورية بالميادين والتقاطعات ، مع مراعاة متطلبات ذوى الإحتياجات الخاصة فى جميع تفاصيل التطوير ، فضلاً عن دراسة أنسب الأماكن لإنشاء جراجات أسفل الحدائق وأخرى سهلة الفك والتركيب لإستيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد السيارات ، وهو الذى يتوازى مع إعادة تصميم وتشغيل النوافير بوسط مجرى النيل على طراز عالمى.

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالنسبة لتطوير ميدان الجوزيرة والمدخل الشمالى سيتم إعادة تخطيطه بما يحقق أفضل سيولة مرورية ، مع رصف أرضية الميدان بالبازلت للتحكم فى سرعة السيارات المارة ، ليتماشى ذلك مع رفع كفاءة الجزر والمساحات الخضراء والنوافير والبوابة الشمالية بما يخلق بانوراما جمالية متكاملة.

وعقب انتهاء الاجتماع قام استشارى الطرق والتخطيط العمرانى بجولة ميدانية فى المواقع المستهدف تطويرها وتجميلها بمرافقة نائب المحافظ ومديرى الجهات المختصة.


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