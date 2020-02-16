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محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع من شواطئ المحافظة.. صور

الأحد، 16 فبراير 2020 07:56 م
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع من شواطئ المحافظة.. صور محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع
بورسعيد – السيد فلاح

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بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، فى الدفع بالمعدات والآلات لإزالة القواقع والمحار بطول شاطئ المحافظة، بعد أن ظهرت آلاف القواقع والمحار على الشواطئ اليوم، بعدما ألقت بها أمواج البحر المتوسط على شواطئ المدينة الساحلية خلال مرحلة المد، بالتزامن مع حالة الطقس غير المعتدل التي شهدتها بورسعيد الأيام الماضية.

وقال محافظة بورسعيد، دائمًا ما تصطحب حالة الطقس غير المعتدل، ظهور القواقع والمحار بطول شاطئ المحافظة، وعلى الفور بيتم إزالتها حفاظًا على المظهر العام، وتجميل وتنظيف شواطئ المحافظة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

من ناحية أخرى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة WOLF التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 108 متر والغاطس 8 متر وذلك لشحن 6600 طن زجاج من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامه ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (1)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (2)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (3)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (4)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (5)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (6)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (7)
 
محافظة بورسعيد تبدأ إزالة القواقع (8)

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

شواطئ بورسعيد

القواقع على شواطئ بورسعيد

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