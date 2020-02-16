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محافظة الجيزة تبدأ تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم ..صور

الأحد، 16 فبراير 2020 04:00 ص
محافظة الجيزة تبدأ تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم ..صور تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت أجهزة محافظة الجيزة، اعمال تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم، تحت إشراف مديرية الطرق، وتم البدء بشارع عقبه بن نافع بمدينه الرحمن في اطار رفع كفاءه وتطوير وتبليط الشوارع ، بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق .
 
وفى السياق استكلت أجهزة مدينة الحوامدية برئاسة الدكتور أشرف تامر، أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر كما سيتم تطوير عدد اخر من الشوارع لرفع كفاءة وتجميل المدينة ، بما ينعكس على المظهر الحضارى .
 
 
وكانت محافظة الجيزة، شاركت فى فعالية متميزة مع الشباب بحي جنوب الجيزة لاستغلال طاقات الشباب وتدعيم مشاركتهم المجتمعية في العمل الميداني وذلك من خلال رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة . 
 
و أكد محافظ الجيزة أن الفعالية شملت مشاركة الشباب في تجميل وتلوين الأسوار وغرف الكهرباء وكبائن التليفونات المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية وذلك في خطوة لتجميل المظهر العام للطرق والمحاور ، مشيرا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الشباب لإنجاح الفعالية حيث تم البدء في تجميل سور شارع ربيع الجيزي وكبائن التليفونات والكهرباء الموجودة بواجهة الأسوار بالشارع وسيتم دهان ورسم السور من الجانب الأيمن لتتكامل الصورة الجمالية للمنطقة .
 
وشدد محافظ الجيزة علي دعم كافة الأنشطة والفعاليات الشبابية وخاصة التي تهدف الي الارتقاء بالمجتمع وتجميل البيئة مشيرا الى احتضان المحافظة العديد من الفعاليات الشبابية خلال المرحلة المقبلة لإدماجهم في العمل العام ومشاركتهم للأجهزة التنفيذية . 
 
ودعا محافظ الجيزة كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة احتضان الشباب وإدماجهم في العمل الميداني والاستماع إلى مقترحاتهم خاصة المتعلقة بالتطوير والتجميل والاطلاع علي رؤيتهم وارائهم في المجهودات التي تنفذ علي أرض الواقع مؤكدا لهم أن الدولة ستنهض بأيدي شبابها .
 
 
 
 

 


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