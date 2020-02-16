متمردو جنوب السودان يرفضون اقتراح سلفا كير من أجل السلام

وكالات

رفض المتمردون فى جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير العودة إلى نظام فدرالي يقسّم الدولة إلى عشر ولايات ما يبدد فرص إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ست سنوات والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 380 ألف شخص.

ونقلت قناة فرانس 24 عن رئيس جنوب السودان سلفا كير ، أنه قرر الاستجابة إلى أحد أهم مطالب المعارضة، وهو العودة إلى نظام فدرالى يقسّم الدولة إلى عشر ولايات، بدل 32 ولاية حالية، لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة، وقرر كير إضافة ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي إلى الولايات العشر.

وأعلن زعيم المتمردين رياك مشار، رفضه إنشاء ثلاث مناطق إدارية، موضحاً في بيان أنه "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى الولايات العشر ولا يمكن القبول به بهذا الشكل".

وأضاف "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية".

وحذر مشار من أن إقامة المناطق الثلاث قد تؤدي إلى مشاكل إضافية، معتبرا أن ذلك يمكن أن يطلق كل الشرور.

- اقتراب نهاية المهلة -

يواجه كير ومشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.

وحذر مشار من أنه لن يعود إلى منصب نائب الرئيس في حال لم تتم إعادة عدد الولايات إلى ما كان عليه سابقاً.