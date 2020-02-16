مايك بومبيو: الإرهاب يهدد المصالح الأمريكية فى إفريقيا

أ ش أ ووكالات الأنباء

أكد وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو اليوم ، اليوم الأحد ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السنغال حليفا أساسيا لها في محاربة الإرهاب الذي يؤثر على الدول الأفريقية.وقال بومبيو ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السنغالي في داكار نقلته قناة "الحرة" الأمريكية ـ : "إن الإرهاب يهدد المصالح الامريكية في أفريقيا".. مؤكدا أن السنغال حليف مهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تدريب قوات حفظ السلام في أفريقيا .. مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم الدعم لتحسين القطاع الصحي ومحاربة الأوبئة مثل الملاريا ، حيث تم خفض عدد الوفيات بسبب الأوبئة إلى حوالي 50 % .

ووصل وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، إلى السنغال أمس السبت، فى إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام وذلك بعد مشاركته فى أعمال منتدى الامن بميونيخ بألمانيا .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن بومبيو سوف يجتمع خلال زيارته لداكار مع الرئيس ماكى سالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين الولايات المتحدة والسنغال التى وصفها بأنها " إحدى ركائز الأمن غرب القارة الإفريقية " .

ومن المنتظر أن يغادر بومبيو داكار مساء غد الاثنين متوجها إلى انجولا ومنها إلى أثيوبيا على أن يزور أيضا السعودية وسلطنة عمان .

وفى سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد رفض أمس السبت، خلال مؤتمر الأمن بميونيخ جنوب ألمانيا ، انتقادات الرئيس الالمانى بشأن سياسة الأُحادية وما تم وصفه بأنانيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكداً أنها "لا تعكس الواقع"

وقال بومبيو فى تصريحات له ،" الغرب ينتصر ونحن ننتصر معاً"، وأضاف "يسرنى أن أبلغكم أن فكرة أن التحالف بين ضفتى الأطلسى قد آلت للزوال، أمر مبالغ فيه إلى حد كبير .