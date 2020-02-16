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ماهى الإجراءات التي تتخذها وزارة الرى لوقف التعديات على المجارى المائية؟

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 ص
ماهى الإجراءات التي تتخذها وزارة الرى لوقف التعديات على المجارى المائية؟ المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية أولا بأول، حيث يتم المرور الدورى من مديرى عموم الرى بالمحافظات علي شبكات الترع والمصارف بها كما اننا مستمرين في تنفيذ الحملة القوميه لانقاذ النيل لازالة كافه أشكال التعديات والمخالفات منذ يناير 2015 وحتي الان.

 وأضاف السعدى ،  في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا تهاون مع المخالفين على نهر النيل أو شبكة المجارى المائية، ومحذراً أنه سيتم التعامل معهم بكل حسم فى إطار الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لحماية نهر النيل وفرعيه وشبكة المجارى المائية من كافة اشكال التعديات والمخالفات لتحسين نوعية المياه اشار الي ان كافة الادارات التابعة للقطاع حماية، وتطوير النيل  تنفذ قرارات الإزالة فى إطار توجه الحكومة نحو إزالة التعديات على أراضى الدولة، وبالرغم الصعوبات التى تواجههم إلا أن هناك اصرار على تنفيذها، ولن تسمح الدولة بوجد تعدى على شبر واحد من أملاكها.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكفيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى  ، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات علي مجري النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي  علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .

 


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