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لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 ص
لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟ عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه..نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز قطعة أرض التى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان للمصريين المقيمين بالخارج وذلك من خلال خطوات محددة وهى كالتالى ...
 
1- وزارة الإسكان عن طرح عدد من قطع الأراضى الاكثر تميزا وفى مواقع استراتيجية بعدد من المدن للمصريين المقيمين بالخارج.
 
2- المدن التى تتضمنها المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن 8 مدن وهى " الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر – القاهرة الجديدة – الشروق – السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة)، والعاصمة الإدارية الجديدة".
 
3- يجب أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج (أو ما يُعادلها).
 
4- لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
 
5- تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.
 
6- سداد المقدم يكون  عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً.
 
7- يحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
 
8- يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام.
 
9- يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز.
 
10- فى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة.
 
11- يسمح بتخصيص قطعتى أرض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.
 
12- يمكن لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يستفيدوا بها فى الحجز بالمراحل السابقة، الحجز بالمرحلة السابعة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار، أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة.
 
14- يسمح بإمكانية تعديل الرغبة للمحولين بهذ المرحلة فقط بين مكونات المشروع ( أراضى – وحدات)، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة.
 
15-  سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات.
 
16- لا يُسمح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل أخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.
 
17- يتم سداد دفعة مقدمة 25 % والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً.
 
18- يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض.
 
19-  هناك نسب تميز كالتالى (5 % للقطع المطلة على نواصى - 5 % للقطع المطلة على حدائق - 15 % للقطع المطلة على البحر).
 

وزاره الاسكان

مشروع بيت الوطن

المرحله السابع لبيت الوطن

اراضى بيت الوطن

المصريين بالخارج

اليوم السابع بلس

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