سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 07:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كيف تشارك محلات الأقصر في الأوكازيون الشتوى بعد قرار مده لـ21 مارس المقبل؟

الأحد، 16 فبراير 2020 06:00 ص
كيف تشارك محلات الأقصر في الأوكازيون الشتوى بعد قرار مده لـ21 مارس المقبل؟ أوكازيون - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم العمل على تلقى طلبات أصحاب المحال التجارية الراغبين فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى للحصول على التصريح، حيث بلغت المحلات المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 22 محلاً منهم 2 محل قطاع عام والباقي قطاع خاص، كما نجح رجال المديرية فى مكافحة الغش التجاري وتحرير 16 محضرا أوكازيون شتوى وهمى، موضحاً أنه تقرر مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس المقبل.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء كخدمة تفاصيل الأوكازيون الشتوى وشروط المشاركة فيها لكافة المحلات المختلفة:

1.شارك فى الأوكازيون من الأقصر 22 محل منهم 2 قطاع عام والباقي قطاع خاص.

2. مديرية تموين الأقصر نجحت فى تحرير 16 محضرا أوكازيون وهمي.

3. تم مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس.

4. الأوكازيون الشتوى يشمل تخفيضات على مختلف السلع غير الغذائية.

5. نسب التخفيض بالمحلات تتراوح ما بين 10 إلى 50 %.

6. مدة الأوكازيون لكل منشأة أو محل تجارى أسبوعين يجوز مدها.

7. تلتزم المحلات المشاركة بالتصفية بالحصول على موافقات مديرية التموين بمحافظتهم.

8. تقدم المحلات ثمن السلع فى عروض التصفية مقارنة بالسعر الفعلي لها قبل الأوكازيون.

9. وكيل تموين الأقصر أعلن مواجهة المحلات التى تعلن عن تخفيضات وهمية دون التقدم بطلب للمشاركة فى الأوكازيون الشتوي.

10. المحلات المخالفة لإجراءات التخفيض والأوكازيون ستعرض نفسها للمساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

11. صاحب المحل له الحرية فى اختيار نسبة التخفيض للسلع وأسعارها.

12. يجب أن تطابق السلع المواصفات القياسية ولا تكون مجهولة المصدر.

13. تقدم للمواطنين فاتورة بسعر السلعة خلال الأوكازيون خلال الشراء.

14. توجد مهلة 15 يوما لعملية الاستبدال والاسترجاع للسلع.

15. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020.

16. بلغ عدد المحال المشتركة 3244 محل مشترك حتى الآن.

17. من حق أي محل تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.

18. الوزير طلب تكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج.

19. على المحلات ضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اخبار مصر اليوم

الاوكازيون الشتوى بالاقصر

محلات تشارك بالاوكازيون بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

حملات تفتيش على 20 ألف صالون تجميل للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

شاب يستغيث بالقضاء لفسخ زواجه: "على علاقة بغيرى وتزوجتنى طمعا فى الشبكة"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

برلمانى يطالب الحكومة بشرح خطتها لمواجهة فيروس كورونا أمام "النواب"

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

6 تشريعات هامة وافق عليها البرلمان خلال أسبوع.. تعرف عليها

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

إعادة تشغيل نفق الجيزة بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. اعرف التفاصيل

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

صرخات امرأة للمحكمة: "غيرت باسورد صفحتى بفيس بوك فعذبنى.. ولازم أتطلق"

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

شاهد.. رسام بالنار على القماش والأخشاب.. ويؤكد: أعشق تراث الواحات القديمة

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة