كيف تشارك محلات الأقصر في الأوكازيون الشتوى بعد قرار مده لـ21 مارس المقبل؟

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم العمل على تلقى طلبات أصحاب المحال التجارية الراغبين فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى للحصول على التصريح، حيث بلغت المحلات المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 22 محلاً منهم 2 محل قطاع عام والباقي قطاع خاص، كما نجح رجال المديرية فى مكافحة الغش التجاري وتحرير 16 محضرا أوكازيون شتوى وهمى، موضحاً أنه تقرر مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس المقبل.

ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء كخدمة تفاصيل الأوكازيون الشتوى وشروط المشاركة فيها لكافة المحلات المختلفة:

1.شارك فى الأوكازيون من الأقصر 22 محل منهم 2 قطاع عام والباقي قطاع خاص.

2. مديرية تموين الأقصر نجحت فى تحرير 16 محضرا أوكازيون وهمي.

3. تم مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس.

4. الأوكازيون الشتوى يشمل تخفيضات على مختلف السلع غير الغذائية.

5. نسب التخفيض بالمحلات تتراوح ما بين 10 إلى 50 %.

6. مدة الأوكازيون لكل منشأة أو محل تجارى أسبوعين يجوز مدها.

7. تلتزم المحلات المشاركة بالتصفية بالحصول على موافقات مديرية التموين بمحافظتهم.

8. تقدم المحلات ثمن السلع فى عروض التصفية مقارنة بالسعر الفعلي لها قبل الأوكازيون.

9. وكيل تموين الأقصر أعلن مواجهة المحلات التى تعلن عن تخفيضات وهمية دون التقدم بطلب للمشاركة فى الأوكازيون الشتوي.

10. المحلات المخالفة لإجراءات التخفيض والأوكازيون ستعرض نفسها للمساءلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

11. صاحب المحل له الحرية فى اختيار نسبة التخفيض للسلع وأسعارها.

12. يجب أن تطابق السلع المواصفات القياسية ولا تكون مجهولة المصدر.

13. تقدم للمواطنين فاتورة بسعر السلعة خلال الأوكازيون خلال الشراء.

14. توجد مهلة 15 يوما لعملية الاستبدال والاسترجاع للسلع.

15. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس 2020.

16. بلغ عدد المحال المشتركة 3244 محل مشترك حتى الآن.

17. من حق أي محل تجاري المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.

18. الوزير طلب تكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج.

19. على المحلات ضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.