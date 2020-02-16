كوستاريكا تصادر 5 أطنان من الكوكايين متجهة إلى هولندا

قال مسؤولون، إن الشرطة فى كوستاريكا صادرت أكثر من 5 أطنان من الكوكايين كانت معدة لنقلها إلى ميناء روتردام الهولندى وذلك فى أكبر عملية ضبط مخدرات فى البلاد إلى الآن.

وعثرت السلطات على الكوكايين في ميناء ليمون الكوستاريكي على البحر الكاريبي مخبأ في حاوية شحن بها نباتات زينة.

وقال وزير الأمن الكوستاريكي مايكل سوتو في وقت متأخر أمس السبت إن القيمة السوقية لكمية المخدر المصادرة تقدر بنحو 126 مليون يورو (136 مليون دولار) في هولندا.

وقالت شرطة مكافحة المخدرات إن الكوكايين المصادر تم إنتاجه في أمريكا الجنوبية دون تحديد المكان. وقالت السلطات إنه تم إلقاء القبض على رجل نقل الشحنة من شمال البلاد إلى ميناء ليمون.

وفى الشهور الماضية تحول الموز إلى مخزن لتخبئة طن من الكوكايين في كوستاريكا وذلك بعد أن ضبطت الشرطة في كوستاريكا ما يقرب من المادة المخدرة التي كان من المفترض أن تهرّب إلى بلجيكا في حاوية من هريس الموز من منطقة ميناء ليمون (ساحل البحر الكاريبي)، وفق ما أعلن وزير الداخلية مايكل سوتو .

واكتشف 954 كيلوغراماً من المخدرات أثناء تفتيش الحاوية، وكانت تلك المواد مقسمة إلى رزم وموزعة على 29 حقيبة مخبأة في وسط المعلبات الكبيرة لهريس الموز.

وقال سوتو «منذ بداية العام، اكتشفت شرطة مكافحة المخدرات في منطقة ميناء ليمون 9 حاويات أخفيت فيها المخدرات»، مضيفاً أنه خلال تلك العمليات تم ضبط أكثر من 5.5 طن من الكوكايين.

وأوضح أن أكثر من 37 طناً من المخدرات، معظمها كوكايين وماريغوانا، ضبطت في كوستاريكا منذ بداية العام.