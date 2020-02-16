كورونا يتسبب فى خسائر لميناء انتويرب البلجيكى

كتب: أحمد علوى

كشفت إدارة ميناء أنتويرب البلجيكى فى تقرير لها مدى الخسائر التى تعرض لها الميناء بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، كما تسبب فى انخفاض ملحوظ فى حركة النقل البحرى من وإلى الصين التى تعتبر مصدر الفيروس القاتل، وأشارت سلطات الميناء إلى أن تلك الخسائر ليست هينة وتعويضها هذا العام صعب، حتى وإن تم استئناف الرحلات.

ويشار إلى أنه فى العام الماضى، شهدت حركة المرور من وإلى الصين زيادة بنسبة 16% أي 1.39 مليون حاوية، لكن من خلال الأرقام الظاهرة بالفعل هذا العام ، يبدو أن الربع الأول من عام 2020 يشهد انخفاضًا في حركة مرور ستة ملايين حاوية.

وتعد الصين شريكًا مهمًا لأنتويرب، وإذا تم ترحيل الخسائر حتى الآن هذا العام إلى بقية العام ، فإن النتيجة النهائية ستنخفض بنسبة 7% فى عن عام 2019، وإذا استمرت الأزمة لفترة أطول، فإن الرقم النهائي سيكون أكبر .

وقالت باربرا يانسنس المتحدثة باسم إدارة الميناء " لقد كان التأثير السلبى لـ"كورونا" على سلسلة الخدمات اللوجستية مثير للقلق، وأضافت ، "إن التأثير أكبر بكثير مما كان عليه الحال في وقت وباء السارس في عام 2002، لأن الاقتصاد الصيني أكبر الآن أربع مرات ، وأكثر ارتباطاً بباقي العالم."

وإنخفضت حركة الحاويات في الموانئ الصينية بنسبة 20% في الفترة ما بين 20 يناير و 6 فبراير، لكن الموانئ مثل أنتويرب أو ميناء "زيبروج" نتوقع أن ترى التأثيرات فقط في بداية شهر مارس ، عندما تتوقف السفن التي كان من المتوقع أن تكون بتلك الموانئ في هذه الفترة .

وقالت هيئة الموانئ إنها لن تتوقع رفع الحصار الصيني قبل منتصف مارس على أقرب تقدير، وبحلول ذلك الوقت ، لم يعد من الممكن تعويض الخسائر التي تكبدتها حتى الآن في السنة، وقال يانسنس، هذا بسبب النقص الهائل في سعة الحاوية التي ستحدث بسبب الذروة الناشئة عندما تبدأ التجارة من جديد.