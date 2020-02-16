"كلنا واحد" توجه قافلة لخدمة المواطنين بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، حيث وجهت قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

استهدفت القافلة التي وجهتها وزارة الداخلية عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتي كفر الشيخ ودمياط، بالتنسيق بين مديريتي أمن كفر الشيخ ودمياط وقطاعات الأحوال المدنية، والخدمات الطبية، والمشروعات والتنمية "منظومة أمان"؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني تلك المناطق.

تم توزيع مساعدات عينية على المواطنين وهى عبارة عن بطاطين، وعبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، وتم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق.



القوافل

تأتى تلك الخطوة في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وكانت وزارة "الداخلية" أقامت حفلاً ترفيهياً لعدد من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم ضمن مبادرة "كلنا واحد"، حيث تقيم وزارة الداخلية الحفل ضمن استراتيجياتها لتعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لجهاز الشرطة، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، واستمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد.



القوافل الطبية

ونظمت مديرية أمن الفيوم، حفلا ترفيهيا لعدد من الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بمقر نادى ضباط الشرطة بالفيوم، وتضمن الحفل عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية عليهم، وقد كان للحفل بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال.