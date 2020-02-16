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في أول زيارة رسمية لغرب إفريقيا.. بومبيو: السنغال شريك مهم في تعزيز الديمقراطية

الأحد، 16 فبراير 2020 05:28 م
في أول زيارة رسمية لغرب إفريقيا.. بومبيو: السنغال شريك مهم في تعزيز الديمقراطية مايك بومبيو
كتبت ريهام عبد الله

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وصل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة السنغالية داكار، أمس السبت، في أول زيارة رسمية له إلى غرب إفريقيا، مؤكدا أن السنغال شريكا مهماً في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة والأمن والرخاء.

وقال بومبيو في تصريح نقله الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، :"يسرني الوجود في داكار في أول زيارة رسمية لي إلى غرب أفريقي،  طوال 60 عاماً من الصداقة، كانت السنغال شريكاً مهماً في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة والأمن والرخاء. نتطلع إلى لقاء أمادو باه، وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

 

وصول مايك بومبيو
وصول مايك بومبيو

 

ووصل وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، إلى السنغال أمس السبت، فى إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام وذلك بعد مشاركته فى أعمال منتدى الامن بميونيخ بألمانيا .

بومبيو

بومبيو

وذكر راديو  صوت أمريكا  فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن بومبيو سوف يجتمع خلال زيارته لداكار مع الرئيس ماكى سالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين الولايات المتحدة والسنغال التى وصفها بأنها " إحدى ركائز الأمن غرب القارة الإفريقية " .

ومن المنتظر أن يغادر بومبيو داكار مساء غد الاثنين متوجها إلى انجولا ومنها إلى أثيوبيا على أن يزور أيضا السعودية وسلطنة عمان .

وفى سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد رفض أمس السبت، خلال مؤتمر الأمن بميونيخ جنوب ألمانيا ، انتقادات الرئيس الالمانى بشأن سياسة الأُحادية وما تم وصفه بأنانيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكداً أنها "لا تعكس الواقع"

وقال بومبيو فى تصريحات له ،" الغرب ينتصر ونحن ننتصر معاً"، وأضاف "يسرنى أن أبلغكم أن فكرة أن التحالف بين ضفتى الأطلسى قد آلت للزوال، أمر مبالغ فيه إلى حد كبير .

ولفت بومبيو الى أن بلاده ساهمت فى تعزيز حلف شمال الأطلسى فى شرق أوروبا بالقرب من الحدود مع روسيا وهذا أمر مؤكد على حد تعبيره، مضيفا بانها قادت الجهود للقضاء على الخلافة المزعومة التى أعلنها تنظيم "داعش " فى سوريا ، مؤكدا أن الغرب فى طريقه للانتصار .


مايك بومبيو

الخارجية الامريكى

خارجية أمريكا

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