فيديو وصور.. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر

كتب محمود عبد الغنى

وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة نادي الزمالك، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى بإستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

وشهد مطار القاهرة توافد أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول عقب عودتك من قطر مرددين هتافات وشعارات نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يؤدى الزمالك غداً، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى بعد غد، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.

وحرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع الجماهير فى فندق الإقامة بالدوحة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث سمح مسؤولو البعثة للجماهير بالتواجد فى الفندق للاحتفال مع اللاعبين عقب الفوز على الترجى التونسى إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم وتهنئتهم بالفوز بلقب البطولة بعد إقصاء الترجى التونسى.