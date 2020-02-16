فيديو.. مصر أجمل.. اتصور كأنك في أوروبا

تقرير: محمد قاسم

أثار هاشتاج أتصور كأنك في أوروبا اهتمام الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من عرض مصر بشكل جديد للجماهير، وجذب العديد من السياح لزيارة مصر.

ويقول عادل نبيل، أحد المسئولين عن جروب "ترافيلر إكسبيريانس" على فيسبوك، والذي أطلق فكرة الهاشتاج، أن الفكرة جاءت لهم صدفة، حينما نشر أحد أعضاء الجروب صورة بجوار منازل السويس القديمة، وكانت تبدو كأنها في أوروبا، وانتشرت الصورة بشكل كبير.

ويتابع في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من هنا جاءت الفكرة، وقرروا إقامة مسابقة، على أن يحصل الفائز فيها على رحلة مجانية لدهب، ولكنهم تفاجأوا بالنجاح الكبير للفكرة، والذي وصل أنهم لديهم الآن أكثر من 10 آلاف صورة مرسلة لم تنشر.

ويتمنى "عادل" أن ترعى وزارة السياحة تلك الفكرة لدعمها بشكل أكبر، مؤكدا أنهم جذبوا جميع الأعمار للتفاعل معهم بداية من الشباب وحتى الأطفال وكبار السن، الجميع تفاعل مع الفكرة وأرسل عشرات الصور التي أظهرت جمال مصر بشكل غير مسبوق، وأكدت أنها تزيد في جمالها عن أي من بلاد العالم.