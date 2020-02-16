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فيديو.. متحدث النواب: أغانى المهرجانات أخطر على مصر من كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 11:05 م
فيديو.. متحدث النواب: أغانى المهرجانات أخطر على مصر من كورونا صلاح حسب الله
كتب عامر مصطفى

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أشاد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بقرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.
 
وقال حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية».
 
وتابع حسب الله «مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع فى الدولة المصرية»، مردفا «مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعى أنه الأفضل».
 
واختتم «المهرجانات التى تسمى كذبا بالفن أخطر فيروس أخطر على مصر من كورونا».

وكان هانى شاكر أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

 


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