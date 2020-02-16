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فضيحة جديدة.. سفير قطر فى المكسيك مخمور ويراقص فتاة.. فيديو

الأحد، 16 فبراير 2020 05:40 م
فضيحة جديدة.. سفير قطر فى المكسيك مخمور ويراقص فتاة.. فيديو تميم بن حمد
كتبت ريهام عبد الله

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انتشر مقطع فيديو لـ "محمد بن جاسم الكواري" سفير قطر في المكسيك وهو "مخمور"، ويترنح كما ظهر في الفيديو يراقص فتاة "مكسيكية"، في مشهد مشين لا يتناسب مع منصبه الدبلوماسي، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية

وتداول عدد من رواد موقع تويتر فيما بينهم، الفيديو للسفير القطرى في المكسيك، يرقص فتاة ويبدو انه مخمور، وهو ما عبر رواد تويتر عن رفضه، معتبرا أن تصرفه لا يليق بمنصبه الدبلوماسي الراقى.

 

 

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى بل جاءت ضمن سلسلة فضائح لنظام الحمدين، فقد كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية مسبقا أن "فهد المشيري" سفير قطر بلندن أجبر سيدة بريطانية تُدعى ديان كينجسون على تنظيم حفلات جماعية للرذيلة، كما كشف الكاتب الباكستاني "أنعام ملك" عن فضيحة استغلال أفراد الأسرة الحاكمة للقاصرات في باكستان وإغرائهن ماديًا لممارسة الرذيلة معهن.

وفى سياق آخر كشف موقع المعارضة القطرية " قطريليكس" عن رفض السلطات الفرنسية إطلاق قناة الجزيرة- البوق الإعلامي لنظام الحمدين الداعم للإرهاب في مختلف بقاع العالم- من باريس، وإصدار نسختها باللغة الفرنسية، وذلك رفضًا من السلطات الفرنسية للأجندة الإرهابية التي تنفذها القناة القطرية التي يمولها نظام "تميم".

وبعد أن كثرت الوقائع التى تُبرهن على قيام قناة "الجزيرة" القطرية ببث الفتن والتحريض على العنف والفوضى بالمنطقة، يسعى "تميم" لنشر "أفاعي الجزيرة" في مختلف بلدان العالم، فبعد النسخة العربية والإنجليزية من "الجزيرة" استعد تنظيم الحمدين منذ ست سنوات لإطلاق الجزيرة بالفرنسية، ولكن بالرغم من محاولات "تميم" لإغراء السلطات الفرنسية بالمال، أكدت فرنسا على رفضها تصديق قرار إطلاق القناة لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب.

وكان المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام، اتهم مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تضر بالأمن القومي في فرنسا، وأن القناة تشجع على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية.

كما طلب المجلس الفرنسي الأعلى، وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، وهو ما يهدد مكتب الجزيرة نفسه في باريس.

 


قطريليكس

قطر

سفير قطر بالمكسيك

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