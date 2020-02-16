غرفة الطباعة: جارى إنشاء استراتيجيات إعلانية جديدة لزيادة حجم الطلب

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه يتم حاليا انشاء استراتيجيات إعلانية جديدة تساعد على إيجاد قاعدة عملاء أكبر والتواصل معهم، لافتا خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة للاعلان عن معرض دروبا 2020 بالتنسيق مع غرفة الطباعة والتغليف، أن شركات الإعلانات تدفع مقابل غالبية المطبوعات في السوق حاليا، لذا يجب أن تظل صناعة الطباعة على علم بأحدث التقنيات والمنتجات الإعلانية التي تمكنها من المنافسة.

وأضاف جابر أن الإعلان يعد مصدرًا كبيرًا لإيرادات صناعة الطباعة ، لذا يجب أن تتبع خدمة الطباعة أحدث الاتجاهات لضمان النجاح الشامل للطباعة والأعمال.

وعن الدعم الحكومي للقطاع، نوه جابر بأن الحكومة قامت بخفض الرسوم الجمركية من أكثر من 35% إلى 5% فقط على جميع متطلبات الصناعة، فضلا عن تخفيض معظم التعريفات على المواد الخام والمدخلات ، مما أدى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العناصر الصناعية الرئيسية بما في ذلك أنواع مختلفة من آلات الطباعة والمعدات وقطع الغيار ، وكانت هذه المنتجات تخضع في السابق لرسوم تتراوح بين 6 % إلى 21%.