سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الطباعة تعلن مشاركة ممثلين لـ 200 شركة بأكبر معرض للمعدات في ألمانيا

الأحد، 16 فبراير 2020 01:05 ص
غرفة الطباعة تعلن مشاركة ممثلين لـ 200 شركة بأكبر معرض للمعدات في ألمانيا أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، عن تنظيم مؤتمر صحفى اليوم الأحد للإعلان عن مشاركة 200 ممثل للشركات المصرية في معرض DRUPA "دروبا" في ألمانيا وهو أكبر معرض دولى مخصص في ماكينات ومعدات الطباعة، وأحدث التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وأضاف جابر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يشارك فيه المدير التنفيذي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من الخبراء الدولين في المجال، على أن يجرى إعلان تفاصيل المشاركة المصرية واستفادة مصر منها.

وكانت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، أعلنت في وقت سابق البدء في اعداد دراستين قطاعيتين حول صناعة الورق والكرتون في مصر والتصدير  بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة منتصف الشهر الجاري.

وأضاف  جابر، أن الفترة الماضية شهدت اتجاه  المستثمرين المحليين والعرب في ضخ استثماراتهم بقطاع ورق التغليف والكرتون المضلع المر الذي قد يؤدي إلى زيادة المعروض عن حجم الطلب في السوق والتسبب في أزمة بانخفاض الاسعار عكس تكلفة الانتاج المرتفعة، بينما مازال السوق يعاني من عجزا في قطاع انتاج الورق الأبيض بنسبة من 60-70% حيث يتم استهلاك 400 ألف طن بينما لا يتم انتاج إلا 140 ألف طن فقط، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات لتحجيم هذا العجز.

 


صناعة الطباعة

غرفة الطباعة

الطباعة والتغليف

الطباعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب يكشف عن هدية دينا الشربينى له فى عيد الحب

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

عمرو دياب عن"سهران": جيت من بورسعيد عشان أعمل ألبومات مش أغانى سنجل

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

لجنة تحكيم bt100 تتفق على عدة معايير علمية لقياس أداء واختيار الجوائز والإعلان رسميًا 3 مارس.. نمو الأرباح والأداء بالبورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وتمثيل المرأة أبرز المعايير

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

نورويتش ضد ليفربول.. ساديو ماني يقود الريدز لفوز صعب على متذيل الترتيب "فيديو"

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة