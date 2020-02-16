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غدا.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فض معسكر مطروح لمرضى كورونا

الأحد، 16 فبراير 2020 08:24 م
غدا.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فض معسكر مطروح لمرضى كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تعقد الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان غدا مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من ووهان الصينية بعد انتشار وباء كورونا .
 
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين في حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية مؤكدة أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوي محتملة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم اصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا  خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوم مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية الكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.
 
وأضافت مصادر مسئولة بوزارة الصحة لليوم السابع أنه يتم التخلص الآمن من جميع النفايات باعتبارها نفايات خطرة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي على جميع أرجاء المعسكر مشيرة إلى أن جميع الحالات آمنه وليست مصدر للعدوى لأنهم ويمكن التعامل معاهم بشكل طبيعي مشيرة إلى أن الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة الذي قضى في الحجر 14 يوما مرافقا للعائدين من الخارج يتابع بشكل دقيق جميع الحالات ويتم متابعة جميع العلامات الحيوية لنزلاء المعسكر والأطفال.
 
وأوضحت المصادر: كان على متن الأتوبيسات التي نقلت العائدين من ووهان من مطار العلمين إلى الحجر الصحي 302 راكب، يشملون 200 راكب، ما بين 7 سيدات حوامل و11 طفلا و13 فردا يمثلون طاقم الطائرة و5 أطباء وممرضتين، لافتة إلى أن الوضع لم يعد خطيرا وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤمنه من خلال رجال الحجر الصحي، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بشكل مستدام لجميع الركاب خاصة القادمين من الصين، وتابع: شركات الطيران تبلغ عن أي ركاب قادمين من الصين أو دخلوا دول بها إصابات. 
 
 

الصحة

السكان

الحجر الصحي

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