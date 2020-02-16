علاج حب الشباب بطرق طبيعية أبرزها بيكربونات الصوديوم

فاطمة ياسر

ظهور حب الشباب في البشرة يعد من الأمور التى تتسبب في تعرض المصاب بها للإحراج نتيجة للمظهر غير الجيد الذى يظهر به الشخص المصاب، ويسعى المصابون للحصول على أفضل علاج للتخلص من هذه العلامات.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " activefeel" بعض الحيل الطبيعية التي تساعد في علاج حب الشباب، وهذه الحيل غير مكلفة، وفي البداية يجب التعرف على حب الشباب وهو التعرض لانسداد فى مسام الجلد، ويبدأ الجلد في انتزاع الأوساخ والبكتيريا.

وأكد التقرير أنه فى بداية الأمر ولعلاج حب الشباب يجب تطهير المنطقة المصابة قبل استخدام أى شيء للعلاج، ولذا يمكنك أن تبدأ مع الليمون الذي يعمل في التخلص من النفط وتجفيف المسام، لأن الليمون يحتوى على فيتامين C، وهو يعمل على تخفيف أي نقص في الفيتامينات بالجلد.

وأضاف التقرير أن هناك علاجا آخر فعالا وهو البابايا، حيث إنه يمنع تكوين حب الشباب، ويساعد على تبييض البشرة، ولذا عليك فرك البابايا ووضعها على البشرة وتركها حتي تجف، ثم قم بغسلها بالماء الفاتر بعد مرور 30 دقيقة وستلاحظ الفرق.

وأشار التقرير إلى أن الثوم يعد من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في التخلص من حب الشباب، فاستخدامه يعمل على اختفاء البكتيريا من البشرة، ولذا عليك إجراء ماسك الثوم مرة في الأسبوع وذلك عن طريق ضرب الثوم لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء جيدا.

وأكد التقرير أنه يمكنك صناعة عجينة من بيكربونات الصوديوم والماء ووضعها علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء الدافئ، وأيضا عليك التقليل من تناول القهوة وأيضا الحلويات والسكريات لأنها تزيد من فرص ظهور حب الشباب.