سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علاج حب الشباب بطرق طبيعية أبرزها بيكربونات الصوديوم

الأحد، 16 فبراير 2020 04:00 ص
علاج حب الشباب بطرق طبيعية أبرزها بيكربونات الصوديوم حب الشباب - صورة أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهور حب الشباب في البشرة يعد من الأمور التى تتسبب في تعرض المصاب بها للإحراج نتيجة للمظهر غير الجيد الذى يظهر به الشخص المصاب، ويسعى المصابون للحصول على أفضل علاج للتخلص من هذه العلامات. 
 
 
وقدم التقرير المنشور عبر موقع " activefeel" بعض الحيل الطبيعية التي تساعد في علاج حب الشباب، وهذه الحيل غير مكلفة، وفي البداية يجب التعرف على حب الشباب وهو التعرض لانسداد فى مسام الجلد، ويبدأ الجلد في انتزاع الأوساخ والبكتيريا. 
 
وأكد التقرير أنه فى بداية الأمر ولعلاج حب الشباب يجب تطهير المنطقة المصابة قبل استخدام أى شيء للعلاج، ولذا يمكنك أن تبدأ مع الليمون الذي يعمل في التخلص من النفط وتجفيف المسام، لأن الليمون يحتوى على فيتامين C، وهو يعمل على تخفيف أي نقص في الفيتامينات بالجلد. 
 
وأضاف التقرير أن هناك علاجا آخر فعالا وهو البابايا، حيث إنه يمنع تكوين حب الشباب، ويساعد على تبييض البشرة، ولذا عليك فرك البابايا ووضعها على البشرة وتركها حتي تجف، ثم قم بغسلها بالماء الفاتر بعد مرور 30 دقيقة وستلاحظ الفرق. 
 
وأشار التقرير إلى أن الثوم يعد من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في التخلص من حب الشباب، فاستخدامه يعمل على اختفاء البكتيريا من البشرة، ولذا عليك إجراء ماسك الثوم مرة في الأسبوع وذلك عن طريق ضرب الثوم لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء جيدا. 
 
وأكد التقرير أنه يمكنك صناعة عجينة من بيكربونات الصوديوم والماء ووضعها علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء الدافئ، وأيضا عليك التقليل من تناول القهوة وأيضا الحلويات والسكريات لأنها تزيد من فرص ظهور حب الشباب.

حب الشباب

علاج حب الشباب

علاج الحبوب

طرق علاج حب الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

أبرز ملامح الدراسة فى الثانوية المعدلة العام المقبل 2021

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

صور.. دير "متاؤس الفاخورى" كنز أثرى فى تاريخ الكنيسة المصرية بالأقصر

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

زعيم المعارضة التركية: أنقرة تسير نحو المجهول تحت قيادة أردوغان

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

أرملة عبد الرحمن الأبنودى: أتمنى تخليد مسيرته بالمناهج الدراسية.. فيديو وصور

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

احذروا من طقس الإثنين.. برد وأمطار واضطراب بالملاحة البحرية

معهد الفلك: غرة شهر رجب لعام 1441 هجريًا الثلاثاء 25 فبراير

معهد الفلك: غرة شهر رجب لعام 1441 هجريًا الثلاثاء 25 فبراير

أحمد حلمى يسقط على الأرض فى أول فيديو له على "تيك توك"

أحمد حلمى يسقط على الأرض فى أول فيديو له على "تيك توك"

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة تستعين بكلاب مدربة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

القانون الجديد يضع ضوابط تلتزم بها شركات البيع بالتقسيط.. أبرزها الملاءمة المالية

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

أحمد السقا يزيد من تلميحات اقتراب الجزء الثالث لفيلم "الجزيرة" بمقطع فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة