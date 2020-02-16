"عروض فنية" لفرق مهرجان أسوان الدولى بالسوق السياحى

أسوان - عبد الله صلاح

قدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون فى نسخته الثامنة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، عروض فنية بمنطقة السوق السياحى القديم بمدينة أسوان، وذلك ضمن فاعليات المهرجان، والذى افتتحت فعالياته صباح اليوم، بعروض ديفيلة فى النيل بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وشاركت الفرق الفنية الدولية والمحلية فى تقديم عروض إستعراضية 13 فرقة أجنبية تمثل مختلف قارات العالم، وحازت هذه العروض على إعجاب جماهير وأبناء أسوان وعدد من المارة.

وقالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن مهرجان اسوان الدولى إنطلق صباح اليوم بحضور الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومسئولى وقيادات الثقفة بالوزارة.

وأضافت "نجوى" فى بيان صحفى، أن المهرجان يشارك فيه 13 فرقة أجنبية تمثل مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمه ) ، المغرب، السودان، صربيا، الامارات، بولندا، بلغاريا، "، بالإضافة لتسع فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقة توشكى التلقائية.

وأشار إلى أن عروض المهرجان سيتم تقديمها فى عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة وأضافت أن العروض ستختتم خلال الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، كما سيقام ديفيلية فنى بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفنى الكبير والذى سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 فبراير.