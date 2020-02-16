عاطل يغتصب ابنة زوجته حتى الموت في المرج

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من جهودهم للقبض على عاطل اغتصب ابنة زوجته 4 سنوات في منطقة المرج ، حتى أصيبت الطفلة بنزيف حاد وتوفيت على إثرها ، ولاذا المتهم بالفرار

تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ، بلاغا من قسم شرطة المرج ، يفيد بأن أحد المستشفيات ، تلقوا طفلة مصابة بنزيف حاد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، لإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة ، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليه ، وجود تهتك ونزيف حاد بأعضائها التناسلية، وبسؤال والدتها أقرّت بأن زوجها اعتدى على طفلتها جنسيًا مستغلًا خروجها لشراء بعض الطلبات ثم هرب، وجار ضبط المتهم وتمَّ إيداع جثة الطفلة بثلاجة المستشفى، لحين ضبط المتهم، وقيام الطب الشرعي بتشريح الجثة.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على سائق وخاله، لاتهامهما بإطلاق النار اعتراضا على زواج والدة المتهم الأول من أحد الأشخاص دون علمهما، بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده، ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد قیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبیض، أثناء تواجدھما أمام عقار بأحد الشوارع، بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كلاً من "أ. ع" ، 21 سنة، سائق وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم ، 5 طلقات من ذات العیار وخاله " ا. م. ت" ، 36 سنة، سائق ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتھامه في 4 قضایا أخرھم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزتھ سلاح أبیض " سیف ".

وبمواجھتھما بالتحریات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلاً من " م. ت" ، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثاني ) و زوجھا "إ. ف" ، 41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما ، وأقر المتھم الأول بإطلاقھ أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزتھ أثناء المشاجرة " دون إصابات " و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.