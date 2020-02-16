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طب جامعة أسوان تنظم قافلة طبية بمستشفى كوم أمبو

الأحد، 16 فبراير 2020 05:56 م
طب جامعة أسوان تنظم قافلة طبية بمستشفى كوم أمبو جانب من القافلة الطبية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت كلية الطب بجامعة أسوان اليوم الأحد، بالتعاون مع أعضاء البرلمان بمركز كوم أمبو ومديرية الشئون الصحية بأسوان، القافلة الطبية التى ضمت عشرة تخصصات بمستشفى كوم أمبو العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، وبإشراف الدكتور هشام حامد الرفاعى وكيل كلية الطب بجامعة أسوان، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى "تصريحات صحفية" على أهمية دور جامعة أسوان تجاه المجتمع، لأنها تمثل بيت الخبرة وأشار إلى أن جامعة أسوان أصبحت هى والمجتمع وجهان لعملة وأحد وتأتى القافلة الطبية التى تنظمها  جامعة أسوان فى اطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء المعيشى عن كاهل المواطن الأسوانى فى هذا الإطار.

واستمع رئيس جامعة أسوان  لبعض المشكلات الصحية التى يعانى منها بعض المرضى والعمل على إرسال أكثر من قافلة طبية فى تخصصات مختلفة.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن القافلة شملت  عشرة تخصصات طبية مختلفة وهى الجراحة العامة والأوعية الدموية والأطفال والجلدية والعظام والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأمراض النفسية والعصبية والنساء والتوليد.

وتعد القوافل الطبية والتى تنظمها كلية الطب بجامعة أسوان من أهم الخطوات الايجابية والملحة للمجتمع الاسوانى فى المراكز الإدارية المختلفة وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة سفر وانتقال المرضى من المناطق النائية والبعيدة والعمل على تسهيل الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر واشار الدكتور هشام الرفاعى وكيل الكلية الطب بجامعة أسوان لتنمية المجتمع وخدمة البيئة أن هذه القوافل الطبية ضمن سلسلة القوافل الطبية التعليمية الخدمية التى تنظمها كلية الطب بجامعة أسوان ومستشفى اسوان الجامعى بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان والدكتور ايهاب حنفى وكيل وزارة الصحة باسوان.

من ناحية أخرى تعد قافلة جامعة أسوان بمستشفى كوم امبو  قافلة طبية تعليمية خدمية  وتضم القافلة نخبة متميزة من الاساتذة الأطباء والمدرسين والاستشاريين بكلية الطب بمستشفى كوم امبو فى مختلف التخصصات وايضا بمستشفى أسوان الجامعى .

 

 

قافلة جامعة أسوان (2)
قافلة جامعة أسوان 

 

 


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