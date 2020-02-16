طبيبة بجامعة المنصورة: كورونا 6 فيروسات مجمعة ويطور نفسه لمهاجمة المضادات

الدقهلية - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة رحاب يحيى الطبيبة بالعيادة الطبية في كلية الزراعة بجامعة المنصورة، على خطورة فيروس كورونا، نظرا لكثرة عدد المصابين به خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الفيروس عبارة عن 6 فيروسات مجمعة ويسمى عالميا ب(n cov 2019) ، وتكمن خطورته فى أن الفيروسات تطور من شكلها لمهاجمة المضادات لها، ما يصعب من الشفاء منها، وهذا ما اتضح من خلال انتشار الفيروس فى 16 دولة منذ بداية ظهوره فى مقاطعة ووهان الصينية.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع الوعى الصحى الذى تنظمه كلية الزراعة بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ناظم شلبى عميد الكلية خلال الفترة من 16_ 20 فبراير 2020 .

ونوهت رحاب بإجراء طلاب الكلية خلال اليوم الثانى محاكاة بالعيادة الطبية في الكلية لطرق القيام بالإسعافات الأولية عند تعرض الطلاب للإغماء والاشتباه فى إصابتهم ببعض الأمراض، مشيرة إلى إقامة ورشة عمل خلال اليومين الثالث والرابع من الأسبوع خاصة بالتغذية الصحية السليمة لطلاب الجامعة بمشاركة طلاب الكلية وفريق eatright بالكلية، وإلى إقامة انشطة طلابية توعوية بالصحة السليمة خلال اليوم الخامس والأخير من الأسبوع.

واستعرضت أعراض الإصابة به والمتمثلة فى الحمى والسعال وضيق التنفس واحتقان الأنف والفم والإسهال وفشل التنفس ومنوهة بعدم وجود لقاح له وعدم وجود عقار محدد لمكافحته مع الاقتصار على تناول خافض الحرارة والفيتامينات وتناول السوائل.

وشددت على ان طرق نقل العدوى بالفيروس تتمثل فى الاختلاط المباشر بالمصابين به، الرذاذ المتطاير من المريض خلال العطس والسعال، لمس الأنف والفم والعين بعد لمس أدوات المريض او الأسطح الملوثة بالفيروس، الاتصال بالحيوانات وخاصة الإبل.

وطالبت الحضور للوقاية من الفيروس باتباع ما يلى : غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة خاصة بعد العطس والسعال وبعد استخدام دورات المياة وقبل تناول الطعام وبعده، غسل الخضروات والفاكهة جيدا، تجنب الاختلاط بالمصابين ولبس الكمامات عند التعامل معهم، ارتداء الكمامة الواحدة لمدة 3 ساعات فقط مع عدم لمس الأسطح الداخلية لها، الحفاظ على النظافة العامة، الالتزام بالرياضة والحفاظ على قوام الجسم.

وأضافت أن أسبوع الوعى الصحى يقام على مدار خمس أيام خلال الفترة 16، _20 فبراير الجارى يقام خلال اليوم الأول منه ندوة التوعية بفيروس كورونا يعقبها بمشاركة طلاب كلية الزراعة فى نشر التوعية بين طلاب الجامعة بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وبدأت الفعاليات بندوة " فيروس كورونا الأعراض وطرق الانتقال والوقاية" بحضور كل من الدكتور محمد عبد المجيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة الزهراء مطاوع مدرس علوم التغذية بالكلية وعضو لجنة التواصل الطلابى بالجامعة ومقترح فكرة أسبوع الوعى الصحى، الدكتور عمرو جبر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، الدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، عدد من طلاب كلية الزراعة.

و أشاد الدكتور محمد عبد المجيد وكيل كلية الزراعة جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بالجهد المبذول من كافة القائمين على تنظيم أسبوع الوعى الصحى معتبرا إياه مفيدا للطلاب لأن الصحة والتغذية السليمة وجهان لعملة واحدة ومتمنيا حضور الطلاب لفعاليات هذا الأسبوع لتحقيق اقصى استفادة منه.

وأثنت الدكتورة الزهراء مطاوع مدرس علوم التغذية بكلية الزراعة جامعة المنصورة ومقترح فكرة أسبوع الوعى الصحى على دعم إدارتى الجامعة والكلية لإقامة هذا الأسبوع.