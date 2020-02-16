ضبط 8 ألاف لتر سولار مدعم و143 ألف متر قماش مهرب بحملات تموينية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا ولعل أبرزها:

ضبط سائق حال استقلاله إحدى السيارات النقل مزودة بفنطاس بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 8 ألاف لتر سولار مدعم وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسئول مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على 143 ألف و500 متر قماش مختلفة الأنواع وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المطبعة على 17 ألف غلاف أدوية.

ومن جهود الحملات ضبط سائق بدائرة قسم شرطة السلام أول، مستقلا سيارة نقل محمل عليها 7 طن و800 كيلو دقيق بلدى مُدعم، وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدي المدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء .

وضبط مسئول عن مطحنة فول بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بتجميع وشراء حصص الفول المُدعمة بقصد إعادة طحنها وتعبئتها "فول مدشوش" وبيعها بأعلى من السعر المقرر، وعثر بداخل المطحنة على 7 طن فول كمية من الأكياس الفارغة "معدة للتعبئة"، عبوات فارغة مدون عليها الشركة المصرية لتجارة الجملة "معدة للتعبئة"، وبمواجهته اعترف بإدارته المطحنة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 30 ألف قطعة مفارش ، وشاش ، و20 ألف متر شاش طبى، دبل فيس لاصق جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.