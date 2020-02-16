ضبط 28 مخبزا مخالفا وتحرير 88 محضرا تموينيا فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط 28 مخبزا مخالفا، وتحرير 88 محضرًا تموينيًا فى حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة، وأكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، أنه تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة بسبب إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانوني المقرر وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و9 حالات تجميع وتهريب دقيق مدعم.

وأضاف وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، أن المديرية شنت حملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 50 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، و29 محضرا عدم حمل شهادات صحية لمنشآت تجارية تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين وتحرير محضرين لضبط سلع مجهولة المصدر.

وأضاف وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد ، أن الحملة تمكنت من تحرير محضر تمويني لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين منظفات صناعية وحلويات أطفال، لافتًا إلى إحالة جميع المحاضر لنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق متصل أعلن وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن وصول 424 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد معاذ، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس، حيث جري وصول 151 بطاقة لمكتب تموين الخارجة، و 162 لمركز الداخلة، 53 لمركز الفرافرة، 28 لمركز بلاط، 30 لمركز باريس.

وقال، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.