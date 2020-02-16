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ضبط مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص وتحرر 25 محضرا لمنشآت مخالفة فى 3 محافظات

الأحد، 16 فبراير 2020 03:05 م
ضبط مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص وتحرر 25 محضرا لمنشآت مخالفة فى 3 محافظات ضبط مخالفين
المحافظات أيمن لطفي - محمد فتحى - نيفين طه

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ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض علي صاحب مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لأستخدامة خامات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "ج.ه"53 سنة ،لأنشانة  مصنع تجميع أدوات بلاستيكية غير مرخص بمنطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وتم ضبط معدات الأنتاج ،و50 ماكينة لتصنيع البلاستيك ،و1250 كجم بلاستيك.

وبالفحص تبين أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر وبدون اي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس علي المواطنين،وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وفى بنى سويف حررت لجنة حماية المستهلك 25 محضرا لمنشآت ومحلات تجارية متنوعة خالفت القانون والتعليمات، وذلك خلال حملة بإشراف من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، واللواء دكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي نفذت على مدى يومين بعدد من قرى مركز بني سويف، بمشاركة فرع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد دهشان، وبالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وكذلك التجارة الداخلية والرقابة التموينية، ومباحث التموين عن تحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 محضرا  لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بالمنشآت التجارية، وأحيلت المحاضر إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في تصريحات له على أهمية  تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وأضاف محافظ بني سويف :  إن لجنة حماية المستهلك تختص بتحقيق الانضباط في السوق، ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

كما شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والت أسفرت الحملة عن تحرير 97قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 38محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،30محضر لأصحاب المستودعات ،22محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية ،وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم أيمن رزق رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

 

 

 


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