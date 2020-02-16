ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو استروكس وفودو بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو من الاستروكس المخدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ خدمة القطاع الأول الدائرى دائرة قسم الخصوص من ضبط المدعو "م . م . ح" 22 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة كمين رشيد دائرة مركز القناطر الخيرية من ضبط المدعو "ص . ا. م" 35 سنة، عاطل ومقيم المنوفية، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 450 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على 8 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالخصوص وقليوب وشبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بضبط" أحمد. م.س "27 سنه، عاطل ومقيم منطى – دائرة مركز قليوب السابق اتهامه فى عدد 2 قضية " مخدرات – سلاح "، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 10 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 165 جراما وكذا كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 130 جراما ومبلغ مالى 3570 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم ق د ع 5718.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر إدارى مركز قليوب.