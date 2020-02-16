ضبط سيدة وشابين عقب سرقتهم 300 جرام ذهب من شقة سكنية بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة المباحث من إلقاء القبض على شابين وسيدة عقب قيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى المساكن بلغت حوالى 300 جرام تقريبا عقب خروج صاحبة المنزل للتسوق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد تقدم ربة منزل تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ببلاغ يفيد اكتشاف كمية من مصوغاتها الذهبية من داخل مسكنها بذات الناحية ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وبعرض البلاغ على اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وقاده المقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث المركز والرائد وتكليف الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة المباحث بالتحرى فى الواقعة.

وتبين أن مقدمة البلاغ ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز البلينا حيث أفادت باكتشافها سرقة مصوغاتها الذهبية التى تزن حوالى 300 جرام من داخل شقتها عقب خروجها لشراء بعض الاحتياجات من السوق الموجود بدائرة المركز.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات والتطبيق الجيد للخطة من خلال متابعة المترددين على الشقة وعلاقات مقدمة البلاغ وخلافات مع أخرين توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان وإحدى السيدات مقيمين بدائرة المركز حيث قامت السيدة بالاتفاق مع الشخصان بسرقة المصوغات الذهبية عقب خروج المبلغة من سكنها لارتباطها بصلة قرابة للمبلغة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.