صور.. 32 سيارة سيرفيس وأتوبيس لطلاب جامعة كفر الشيخ وعلاج 900 شخص

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ عدد من الفعاليات، وحملات إزالة التعديات ،وقافلة طبية مجانية ، وتوفير سيارات لنقل طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ ، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه أشرف على سير وانتظام العمل بمجمع المواقف والاشراف على مواجهة الازدحام من طلاب الجامعات المتجهين لكفر الشيخ بالتنسيق مع ادارة المواقف والسرفيس،فتم الدفع بـ 32 سيارة سرفيس وأتوبيس وسيارات من الخطوط الأخرى لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق لكفر الشيخ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن قرية 83 الخريجين، التابعة للوحدة المحلية بقرية غرب تيرة ،شهدت قوافل علاجية للغير قادرين وبالاماكن البعيدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، شملت بجميع التخصصات وتقديم الكشف والعلاج والتحليل وصرف العلاج بالمجان، حيث تم توقيع الكشف علي 900 حالة، لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مركز ومدينة الحامول، أن مدينة الحامول شهدت حملة رفع الاشغالات وفتح الشوارع للمارة ،وتم رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة بشارع العاشر من رمضان شارع ابو بكر الصديق، وتم تحرير 10 محاضر أشغال طريق، 10 محاضر بيئة، 185 أشغال تم رفعه، 12 مضبوطات متنوعة 45 إزالة اعلانات مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،أنها أشرفت على رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اول بأول بشوارع المدينة ورفع مخلفات السوق الأسبوع بالمدينة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أنه تابع أعمال تجريف وإزالة الطبقة الاسفلتية القديمة بتقسيم جوده ،مؤكداً أن الشركة المنفذة لإعمال الرصف بالقطاع بدت أعمال تكسير وتجريف الطبقة الإسفلتية القديمة، وأنه شدد على سرعة إنهاء أعمال التجريف وإزالة الطبقة الاسفلتية القديمة كليا اولا بأول ،لتسهيل حركة المرور بالشوارع، وكذلك إزالة أي مخلفات ببروز أرصفة على الطرق العامة لفتح الشوارع قبل عملية الرصف، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



