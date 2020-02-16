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صور.. هارى وميجان على الدرجة الاقتصادية حاملين حقائبهما بنفسهما

الأحد، 16 فبراير 2020 11:54 ص
صور.. هارى وميجان على الدرجة الاقتصادية حاملين حقائبهما بنفسهما هارى وميجان
وكالات الأنباء

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شوهد الأمير هارى وميجان ماركل معا فى رحلة جوية لأول مرة منذ خروج الثنائى من الأسرة الملكية، وذلك أثناء نزولهما من طائرة فى كندا يوم عيد الحب. وأظهرت الصور أن الزوجان الملكيان كانت تظهر عليهما علامات السعادة وهما يحملان حقائبهما بنفسهما أثناء هبوطهما فى كندا بعد رحلة من الولايات المتحدة.

وحسب موقع البيان الإماراتى، هبط الزوجين فى مطار فيكتوريا مع مجموعة صغيرة من رجال الأمن، واختار الزوجان القيام برحلة تجارية هذه المرة، حيث تم انتقادهما فى السابق كونهما يدافعان عن نظافة الكوكب من جهة ويستقلان خلال رحلاتهما عبر العالم طائرات خاصة "تلوث الأجواء" من جهة أخرى.

وكانت الدوقة التى سبقت زوجها فى الخروج من الطائرة، ترتدى لباسا بسيطا وتحمل حقيبتها على كتفها وتبلغ قيمة الحذاء الأسود الذى كانت ترتديه ميجان  125 دولارا وهو من صنع شرك Rothy ، وهى شركة مقرها سان فرانسيسكو وتحول زجاجات المياه المعاد تدويرها إلى أحذيةوقد وصف الموقع هذا النوع من الأحذية بأنها "من بين أكثر الأحذية صداقة للبيئة على كوكبنا .

أما حقيبة ميجان فهى من علامة برادا وتبلغ قيمتها  1790 دولار وهي مصنوعة من الإيكونايل Econyl ، وهى مادة يمكن إعادة تدويرها إلى أجل غير مسمى وتتكون المادة من خليط نفايات المحيط ونفايات النسيج.

أما قميصها فهو من تصميم ميشا نونو، وهي مصممة أزياء بحرينية بريطانية ومقرها الولايات المتحدة وهي صديقة مقربة لميجانوظهر هارى بزى عادى حيث كان يرتدى سترة رمادية وجينز وقبعة بيسبول.

وبعيدا عن البروتوكولات الملكية، حمل الزوجان حقائبهما بنفسهم على متن الطائرةوكانت ميجان تحمل حقيبة كمبيوتر محمول من الجلد الأسود، ولعل ذلك يعنى بأنها عادت مع زوجها من رحلة عمل، حيث بدأ الزوجان يعتمدان على دخلهما الخاص بعد انفصالهما من العائلة الملكية.

وبالنظر إلى ابتساماتهما وهما يسيران على طول المدرج، يبدو أن "رحلة العمل" كانت ناجحة.

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الامير هارى

ميجان ماركل

كندا

هارى وميجان

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