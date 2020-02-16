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صور.. محافظ شمال سيناء يلتقى مدربى برنامج مشوارى

الأحد، 16 فبراير 2020 11:31 ص
صور.. محافظ شمال سيناء يلتقى مدربى برنامج مشوارى جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التقى مدربى برنامج مشوارى التابع لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور عمرو فاروق منسق برنامج مشوارى بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأمانى عبد العظيم مدير ادارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة .
 
وخلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل والتركيز على خريجى وطلاب التعليم الفنى وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، مؤكدا على تثمين جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروع وتشجيع الشباب على اقتحام مجالات التعليم الفنى والقطاع الخاص وكسر حاجز الخوف والرهبة للدخول الى أى مشروع .
 
وقال الدكتور عمرو فاروق منسق برنامج مشوارى بوزارة الشباب والرياضة إن المشروع يهدف الى تأهيل الشباب لسوق العمل وعمل دراسات الجدوى وكيفية إقامة المشروعات بأقل تكاليف ممكنة، إلى جانب تأهيل الشباب والمرأة لسوق العمل والتشجيع على اقامة المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن ارتباط البرنامج بصندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد دراسات جدوى اقتصادية حول المشروعات واحالة المشروعات المقر ر تنفيذها إلى الجهاز لتمويلها، علاوة على التنسيق مع بعض الشركات لتوفير فرص عمل للشباب .
 
وأشار إلى أن المشرو يهدف لتدريب 700 من الشباب، من بينهم 200 طالبا وطالبة من كليات : التجارة والاقتصاد المنزلى والعلوم الزراعية البيئية والثروة السمكية بجامعة العريش ، 200 طالبا وطالبة من مدارس الألفى الثانوية بنات والشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات والشهيدة نهال العقيد الصناعية للبنات والشهيد اللواء هشام شاهين التجارية إلى جانب الشباب من مراكز الشباب .
 
ويهدف البرنامج الى التدريب على التنمية البشرية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال .
ويشارك في البرنامج 11 مدربا من مختلف محافظات الجمهورية و 5 مدربين محليين من محافظة شمال سيناء .
 
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شمال سيناء

الشباب والرياضة

برنامج مشوارى

سيناء

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