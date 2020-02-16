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الأحد، 16 فبراير 2020 05:43 م
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صور.. محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية

الأحد، 16 فبراير 2020 05:40 م
صور.. محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أولى رحلات الطيران الإضافية التي تم التعاقد عليها مع شركة سياف للطيران، وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة وصرح الزملوط أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمحافظة ويعود بالنفع على أبنائها، مؤكدا أنه وصل عدد رحلات الطيران القادمة للمحافظة، إلى ثلاث رحلات أيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع، وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة وطفرة في حركة النقل بالمحافظة مترامية الأطراف.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقع مؤخرا ، بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة "سياف للطيران" لتسيير رحلة طيران إضافية بخط سير القاهرة - الخارجة والعودة حيث قال الزملوط، في بيان صحفي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة المحافظة لزيادة عدد الرحلات القادمة إليها، لخدمة أبنائها وإنعاش حركة السياحة ودعم مناخ الاستثمار بها، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.

كما التقى المحافظ مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تطوير خدمات الطيران بالمحافظة، وجرى الاتفاق على تطوير مطار الخارجة وسرعة الانتهاء من تطوير مطار الداخلة بما يسهم في دعم خطط التنمية والاستثمار، كما جري عرض ودراسة تنظيم رحلة أسبوعية بخطوط شركة مصر للطيران، وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة وتشجيع حركة السياحة، كما أنه جرى مناقشة تيسير إجراءات استخراج تراخيص الطيران للمباني للتيسير على المواطنين والمزارعين والمستثمرين.

 

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية (1)
محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية 

 

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية (2)
محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية

 

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية (3)
محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية 

 

محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية
محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين أولى رحلات الطيران الإضافية

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