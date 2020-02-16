صور.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين بمعرض العلوم والهندسة

القليوبية إبراهيم سالم

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، في احتفالية كريم الطلاب الفائزون بمعرض القليوبية للعلوم والهندسة 2020 في مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي والذى أقيم برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يهدف إلى نشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الابتكار لدى طلاب المدارس بالمحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة ببنها ومركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم.

وأكد "الهجان"، أن لجان التحكيم التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها من مجموعة من كليات الجامعة، وانتهت إلي إعلان تكريم 25 طالب من 9 إدارات تعليمية بالقليوبية، وهي "بنها، كفر شكر، طوخ، قليوب، القناطر الخيرية، الخانكة، شبين القناطر ، العبور، وغرب شبرا الخيمة"، إلي جانب تكريم 3 طلاب تحت السن، مشيرا إلى أنه سيتم تصعيد ال 25 طالب بمشروعاتهم للمشاركة بها علي مستوي الجمهورية.

وأشار "الهجان"، إلى أن المعرض يعد بمثابة الدعامة لأكبر المسابقات في مجال العلوم والهندسة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، مضيفا أن معرض العلوم والهندسة بالقليوبية يتضمن ما يقرب من 116 مشروعا بمشاركة 167 طالبا من المبتكرين والمخترعين والمشرفين على المشروعات في20 مجال من المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على أهمية تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، معبرا عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذى ضم عدد من الابتكارات والمشروعات الخاصة بطلاب مدارس التربية والتعليم بالقليوبية، مؤكدا أن جامعة بنها في خدمة محافظة القليوبية، ونستهدف مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وأكد السعيد، حرص جامعة بنها على دعم المبتكرين والمبدعين ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء ببيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.

وأضاف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ان سوف يشارك في لجنة التحكيم نخبة من أساتذة جامعة بنها لتقييم المشروعات والاختراعات المقدمة من العقول الشابة الواعدة لاختيار الفائزين على مستوى المحافظة لدخول التصفيات النهائية والتى تتم على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تنظيم المعارض التمهيدية على مستوى الادارات التعليمية بالقليوبية واختيار المشروعات العلمية والهندسية الفائزة للتنافس على مستوى القليوبية ثم التصعيد للتنافس على مستوى الجمهورية ثم يتم ترشيح عدد من المشروعات المقدمة لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لقواعد المسابقة خلال شهر مايو القادم.



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين



محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان الطلاب الفائزين