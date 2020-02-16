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صور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين جنيه

الأحد، 16 فبراير 2020 04:13 م
صور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين جنيه
الشرقية – إيمان مهنى

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدرسة العقيد خالد منصور نور الدين للتعليم الأساسى ، "رياض أطفال ابتدائي _ إعدادي" بمنشأة القاضي التابعة لرئاسة مركز فاقوس والمُقامة على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و817 ألف جنيه ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية والأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.

وتفقد المحافظ حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض ، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي ، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تضم 22 فصلاً مدرسياً وتتكون من 5 طوابق ، وتساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وعبر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ومدينة فاقوس.

كان محافظ الشرقية اصدر القرار رقم 1251 لسنة 2020 ، بإطلاق اسم العقيد خالد منصور نور الدين علي مدرسة النهضة القومية  للتعليم الأساسي بقرية منشأه القاضي  التابعة لمركز فاقوس  ، استجابة لمطلب  أهالي قرية منشأة القاضي   ، بإطلاق اسم العقيد خالد منصور بالقوات المسلحة و الذي توفي اثناء تأدية لعملة ، علي مدرسة بالقرية تكريما له ،  و اصدر مجلس أمناء المدرسة بالموافقة علي الطلب المقدم ،  و كذلك مجلس تنفيذي مركز فاقوس و مديرية التربية و التعليم بالموافقة ، ليصدر المحافظ القرار المتقدم

يذكر أن العقيد خالد منصور شغل عدد من المناصب القيادية بالقوات المسلحة وتوفي خلال تأديته لعملة في 8 اغسطس 2019 .

 

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين (1)
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين 

 

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين (2)
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين
 
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين (3)
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين 
 
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين (4)
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة العقيد خالد منصور بتكلفة 6 ملايين 

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