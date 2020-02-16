سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظ الجيزة: 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 16 فبراير 2020 01:55 م
صور.. محافظ الجيزة: 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة للتطعيم ضد شلل الأطفال محافظ الجيزة فى فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وذلك من داخل الوحدة الصحية بقرية نكلا بمركز منشأة القناطر، حيث حرص راشد على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين لإزالة أى معوقات والاستماع إلى شكاوى المواطنين داخل الوحدة موجها مدير مديرية الشئون الصحية بدعم الوحدة بأطباء فى جميع التخصصات التى بحاجة إليها وأن تكون الأولوية للأطباء المقيمين داخل منشأة القناطر.

وتفقد راشد عيادات الأسنان وتنظيم الاسرة داخل الوحدة الصحية بنكلا والتى أكد خلالها على ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى تلتهم أى مورد للتنمية خاصة وان محافظة الجيزة من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأكد محافظ الجيزة فى تصريحات له على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مشيراً لأن المحافظة تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل من أبناء محافظة الجيزة خلال فعاليات الحملة.

وأشار محافظ الجيرة أن مديرية الشئون الصحية قد خصصت 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة سواء فى الشوارع الرئيسية أو الجانبية أو الميادين بالأحياء والمراكز والمدن مؤكدا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام تبدأ، اليوم الأحد، لافتا إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة، وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية فى الوحدات الصحية بمنشأة القناطر إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

 
IMG-20200216-WA0007
 
IMG-20200216-WA0004
 
IMG-20200216-WA0008
 
IMG-20200216-WA0006
 
IMG-20200216-WA0001
 
IMG-20200216-WA0003
 
IMG-20200216-WA0002
 
IMG-20200216-WA0005 (1)
 
 

شلل الأطفال

للتطعيم ضد شلل الاطفال

الحملة القومية

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة