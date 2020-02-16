صور.. متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا

الغربية _ عادل ضرة _ مصطفى عادل

دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المؤتمر السنوي الثالث بعنوان (ملوك الشمال) الذى نظمته محافظة الغربية بالتنسيق مع متحف آثار طنطا والذى يستهدف تنشيط ودعم السياحة بمنطقة الدلتا وتوجيه الأنظار إلى متحف طنطا بعد أن تم افتتاحه رسمياً.

جاء ذلك بحضور دكتور مؤمن عتمان رئيس قطاع المتاحف المصرية والدكتور عماد بدير مدير متحف آثار طنطا وعدد من علماء الآثار ولفيف من الكوادر العلمية وتستمر فاعليات المؤتمر بداية من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري بحيث تتضمن عقد جلسات علمية على مدار الأيام الثلاثة والتي بدأت بانطلاق الموكب الفرعوني من أمام ديوان المحافظة إلى مقر المتحف.

كما تتضمن احتفالية المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن المتحف وأهم مقتنياته الفرعونية القبطية – اليونانية – الإسلامية ، بالإضافة إلى إظهار المعالم السياحية والأثرية للمحافظة وشرح لأهم الملوك الذين حكموا مصر من إقليم الدلتا وأدوارهم التاريخية وأهم المواقع الأثرية (صالحجر ببسيون – تل الفراعين بالشرقية – بهبيت الحجارة بسمنود).

وفى هذا الإطار؛ أكد محافظ الغربية أن هذا المؤتمر جاء في إطار الحرص على نشر الوعى الأثري والحضاري لمنطقة الدلتا للعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر.

ونظم متحف آثار طنطا موكبا محاكيا لموكب ملوك الشمال للملك بسماتيك الأول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتجمع الموكب الفرعوني أمام ديوان عام المحافظة، وانطلق الموكب من امام ديوان العام، وقام الطلبة بارتداء الزي الفرعوني للجنود المصريين القدماء، بينما ارتدى بعضهم زي الكهنة، فيما فيما قام أحد الطلبة بتجسيد شخصية الملك بسماتيك الأول وركوب عجله حربيه، كما جسد بعض الطلبة نموذج للجيش المصري فى العصر الفرعوني، وأمراء مصر والفراعنه الصغار، فضلا عن اطياف الشعب المصري فى العصر الفرعوني، وجسد الطلبه معركه لجيش المصريين القدماء.

يأتي ذلك فى إطار المؤتمر السنوي الثالث الذي ينظمه متحف اثار طنطا بعنوان " ملوك الشمال " تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وقال الدكتور عماد بدير مدير المتحف فى بيان له إن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص وتسليط الضوء علي أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسمياً أمام الجمهور والتسويق السياحي للمحافظة وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية والاسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثاً سنوياً يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية .

وأضاف بدير أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى تطبيق تفعيل التوجه الخاص بالدولة والذي أعانه رئيس الجمهورية من أن السياحة تعتبر من المصادر الأساسية للدخل ولابد من تعظيم الدور السياحي كواحد من أهم مصادر الدخل .



متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا



متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا



متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا



متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا



متحف آثار طنطا ينظم موكبا محاكى لملوك الشمال لتنشيط السياحة بالدلتا