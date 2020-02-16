صور.. قافلة طبية للكشف على أهالى مدينة إسنا تحت شعار "اطمن على عينيك"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مستشفى العيون الدولي بالأقصر على مدار يومي السبت بقرية الشغب والأحد بمدينة إسنا، وذلك للكشف الطبي على أمراض العيون تحت شعار حملة (اطمن على عينيك)، حيث ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف عينات من العلاج بالمجان لكل الحالات، وخلال اللقاء شكر رئيس المدينة الأطباء القائمين على العمل لما يبذله من مجهود في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن المرضى.

وقال المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك القافلة انطلقت أمس السبت بمقر مجلس قروى الشغب، وتم فحص أكثر من 200 مواطن ومازالت الحملة مستمرة حالياً، كما تم تنظيم تلك الحملات اليوم الأحد في مدينة إسنا بجوار السجل المدنى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية لدعم مستوى الخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا.

على الجانب الأخر واصلت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة بمحافظة الأقصر ، تقديم الخدمات الطبية الى أكثر من نصف مليون مواطن جنوب الأقصر، حيث أنه ضمن الاستعدادات لمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه مطلع شهر مارس المقبل،و نجحت المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية فى عمل 13 حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية بالمستشفي، وذلك بحضور الدكتور سامح ثابت أستاذ قسطرة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وبمعاونة فريق قسم قسطرة القلب بالمستشفي، وتم تركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وتم خروج جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً.

وقال الدكتور تامر حامد ، مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل على قدم وساق داخل المستشفى بعد افتتاحها بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقضاء على قوائم الإنتظار في مختلف أقسام المستشفى.