صور.. صحة الوادى الجديد تنفذ 6 ندوات فى المدارس لتوعية التلاميذ بفيروس كورونا

الوادى الجديد- فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، حملة للتوعية بالمدارس عن فيروس "كورونا" بمركزى الداخلة وباريس حيث أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، تنظيم حملة مكبرة تستهدف التوعية بفيروس كورونا فى المدارس والجامعة والمصالح الحكومية بتنفيذ إدارة الطب الوقائى بالمديرية، بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، حيث جرى اليوم الأحد، تنظيم 6 ندوات فى 6 مدارس ومعهد أزهري.

أضاف محروس، أنه جرى تنظيم الندوات فى مدرسة عين "القضا"، و"برباية الشرقية"، والشهيد الإعدادية والمعهد الأزهرى بقرى عزب القصر، بمركز الداخلة، ومدرستى باريس الابتدائية وجدة الابتدائية، بمركز باريس.

وأشار إلى أن الندوات تضمنت تعريف بالمرض وتوضيح طرق العدوى والانتقال ومنها الاختلاط المباشر مع المصابين والرذاذ المتطاير أثناء العطس والسعال وملامسة الأسطح ومخالطة الحيوانات، وأعراض المرض والتى تشمل الحمى والسعال واحتقان فى الأنف والاسهال وفشل فى التنفس، كما تناولت طرق الوقاية.

ولفت إلي أن الندوات أكدت على أهمية غسل الأيدى لمدة دقيقة واحدة وتجنب المخالطة مع المصابين وتجنب ملامسة العين والأنف والفم ولبس الكمامة استخدام المناديل الورقية.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أعلن الأربعاء الماضى عن تخصيص فريق طبى للتدخل السريع (RRT) وتنفيذ محاكاة للتعامل مع مصاب بفيروس كورونا ضمن محاور خطة المديرية لمواجهة الفيروس حيث أكد محروس، أن المديرية وضعت وتنفذ حاليا خطة لمواجهة الفيروس تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول محور التدريب والثانى استعدادات المستشفيات، والثالث تحديد الفرق الطبية والإدارات المسئولة عن تنفيذ الخطة، ويتضمن المحور الأول وهو التدريب، ويشمل عقد دورات تدريبية للتوعية بالمرض بمقر المستشفيات والإدارات الطبية والوحدات الصحية وديوان المديرية وطلبة معاهد ومدارس التمريض.

أضاف محروس، أن المحور الأول من الخطة وهو التدريب يتضمن عقد بروتوكولات تعاون مع التعليم والجامعة، لعقد ندوات تثقيفية عن المرض وكيفية مواجهته وطرق الوقاية ومكافحة العدوي، والتنسيق مع مراكز الاعلام والإذاعة الإقليمية لعقد لقاءات توعية للجماهير عن المرض.

وأشار إلي أن المحور الثانى من الخطة يتضمن متابعة استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة، وتوافر وسائل مكافحة العدوى والمطهرات بأنواعها من مطهرات البيئة والأسطح والجلد والمنظفات، إضافة لإجراء محاكاة للتعامل مع حالة مصابة بالمرض.

وتابع أن المحور الثالث ويتضمن تحديد فريق طبى للاستجابة السريعة (RRT)، ويضم مدير مكافحة العدوي، ومدير الطب الوقائي، ومسئول ترصد الأمراض المعدية، ومدير المعمل ومدير مركز المعلومات، بالإضافة الى عدة إدارات أخرى جرى تكليفها لمتابعة تنفيذ خطة المديرية.











