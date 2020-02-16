سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة الطالب المثالي.. إعرف التفاصيل

الأحد، 16 فبراير 2020 04:55 م
صور.. رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة الطالب المثالي.. إعرف التفاصيل جانب من المسابقة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، مسابقة الطالب المثالي على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث خضع الطلاب المشاركين في المسابقة لإختبارات في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والثقافة العامة، بالإضافة إلى التفوق العلمي وشهادة من المعهد تؤكد على حسن السيرة والسلوك الطيب.

وقد أسفرت النتيجة فى المرحلة الإعدادية عن فوز بالمركز الأول الطالب "محمد عبدالحق عبدالرحمن" معهد بنين البياضية، وجاء في المركز الثاني الطالب "أنس محمد عبدالباقي" معهد أصفون، بينما حصل الطالب "معاذ محمود سيد" معهد الحلة على المركز الثالث، وفي المرحلة الثانوية فاز الطالب "أحمد جاد خليفة" معهد بنين الأقالتة والذي حصد المركز الأول بجدارة، وجاء الطالب "حسن محمد محمد" معهد أرمنت الوابورات في المركز الثاني، وحل الطالب "يحيى حسن عباس" معهد أرمنت الحيط في المركز الثالث.

وأشرف على فعاليات المسابقة أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير الإدارة، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية، وسوزان عبد العزيز وعبد اللطيف أحمد محمد مسئولا النشاط الثقافي برعاية الطلاب.

وكان قد زار أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، أمس السبت، مركز التدريب وتنمية المهارات بمعهد الأقصر لتفقد الدورة التدريبية لتطوير مستوى معلمي اللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الذي قام بتدريب العناصر المتميزة لتقوم بتدريب الزملاء من معلمي المادة فيما بعد، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث أثنى أحمد عبادي – خلال جولته - على هذا التعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني، والذي كان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دور كبير فيه وأسهم بصقل الخبرات وخاصة للمعلمين الجدد، وأكد على أن الدورات مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، كما أنه ستكون في نهاية هذا الشهر دورة لتنمية مهارات الزملاء بأحد فنادق الأقصر ذات الخمس نجوم، وقد رافقه الأستاذ حسن يوسف موجه عام اللغة الإنجليزية.

 

مسابقة الطالب المثالي (3)
مسابقة الطالب المثالي 

مسابقة الطالب المثالي (4)
مسابقة الطالب المثالي

 


الاقصر

اخبار الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

اخبار مصر اليوم

مسابقة الطالب المثالى بالاقصر

طلاب الازهر بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة