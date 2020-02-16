صور.. رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية تجرى مسابقة الطالب المثالي.. إعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، مسابقة الطالب المثالي على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث خضع الطلاب المشاركين في المسابقة لإختبارات في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والثقافة العامة، بالإضافة إلى التفوق العلمي وشهادة من المعهد تؤكد على حسن السيرة والسلوك الطيب.

وقد أسفرت النتيجة فى المرحلة الإعدادية عن فوز بالمركز الأول الطالب "محمد عبدالحق عبدالرحمن" معهد بنين البياضية، وجاء في المركز الثاني الطالب "أنس محمد عبدالباقي" معهد أصفون، بينما حصل الطالب "معاذ محمود سيد" معهد الحلة على المركز الثالث، وفي المرحلة الثانوية فاز الطالب "أحمد جاد خليفة" معهد بنين الأقالتة والذي حصد المركز الأول بجدارة، وجاء الطالب "حسن محمد محمد" معهد أرمنت الوابورات في المركز الثاني، وحل الطالب "يحيى حسن عباس" معهد أرمنت الحيط في المركز الثالث.

وأشرف على فعاليات المسابقة أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير الإدارة، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية، وسوزان عبد العزيز وعبد اللطيف أحمد محمد مسئولا النشاط الثقافي برعاية الطلاب.

وكان قد زار أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، أمس السبت، مركز التدريب وتنمية المهارات بمعهد الأقصر لتفقد الدورة التدريبية لتطوير مستوى معلمي اللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني الذي قام بتدريب العناصر المتميزة لتقوم بتدريب الزملاء من معلمي المادة فيما بعد، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث أثنى أحمد عبادي – خلال جولته - على هذا التعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني، والذي كان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دور كبير فيه وأسهم بصقل الخبرات وخاصة للمعلمين الجدد، وأكد على أن الدورات مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، كما أنه ستكون في نهاية هذا الشهر دورة لتنمية مهارات الزملاء بأحد فنادق الأقصر ذات الخمس نجوم، وقد رافقه الأستاذ حسن يوسف موجه عام اللغة الإنجليزية.