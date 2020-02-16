صور.. رئيس مدينة طور سيناء يفقد المركز التكنولوجى وتقديم الخدمات المواطنين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد، أعمال المركز التكنولوجى طور سيناء، للاطمئنان على تقديم الخدمات وسير أعمال تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الثانية للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمركز التكنولوجى بديوان عام المدينة للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة سهلة وميسرة وطبقا للقانون كما تفقد سير تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الثانية وأطمئن من المواطنين على سير جميع الأعمال بشكل جيد يرضى المواطنين.

كما تابع أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء إزالة مبنى تعدى على أرض أملاك الدولة بدون ترخيص بقرية الجبيل بمعرفة اللجنة المكونة من رئيس القرية ومدير المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية كما تابع عبد العظيم أعمال رفع كفاءة مشتل المدينة واصلاح بعض اعطال شبكة المياه بشوارع المدينة التى تقوم بإصلاحها شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى سياق منفصل، عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان " الأماكن السياحية في بلدنا " ألقاها الشيخ حماده السباعى مفتش عام المنطقة الأزهرية بنويبع تحدث خلالها عن الأماكن السياحية في مصر سواء كانت تاريخية أو دينية أو علاجية أو ثقافية أو ترفيهية متطرق لأهمية إعادة النظر فى تنشيطها ودورها فى التأثير على الدخل القومي والمشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق نهضة شاملة.

وعقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان " القيم السياسية والاجتماعية " ألقاها عاطف هنداوى بالتربية والتعليم ، تحدث خلالها عن القيم الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها المواطن موضحاً مجموعة القوانين واللوائح التي تنظمها الحكومة من أجل تحقيق القيم الإيجابية السياسية والاجتماعية بالمجتمع.

وأعد بيت ثقافة دهب جلسة حكى وسرد قصصى للأطفال لحكى قصة " بئر زمزم " للكاتب عبد التواب يوسف والذى يتناول مجموعة من القيم الإيجابية، بهدف تنمية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء، كما عقد بيت ثقافة ابورديس محاضرة تثقيفية بعنوان " التسرب من التعليم " ألقاها أحمد راضى بالتربية والتعليم تحدث خلالها عن التسرب التعليمى من حيث الأنواع الأسباب والمخاطر مؤكداً على أهمية دور الأسرة فى القضاء على هذه الظاهرة ، مبينا القوانين واللوائح التي وضعتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة وتأثيرها السلبى على المجتمع مؤكداً أن العلم والمعرفة وملاحقة التطورات التكنولوجي من أهم أسباب ازدهار وتقدم الدول



رئيس مدينة طور سيناء يفقد المركز التكنولوجى وتقديم الخدمات المواطنين



رئيس مدينة طور سيناء يفقد المركز التكنولوجى وتقديم الخدمات المواطنين



رئيس مدينة طور سيناء يفقد المركز التكنولوجى وتقديم الخدمات المواطنين