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صور.. انطلاق كرنفال نيس فى نسخته الـ136 جنوب فرنسا

الأحد، 16 فبراير 2020 03:00 ص
صور.. انطلاق كرنفال نيس فى نسخته الـ136 جنوب فرنسا مهرجان نيس
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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انطلق الكرنفال السنوى فى نسخته 136 بمدينة "نيس" الفرنسية، حيث شارك آلاف الفرنسيين والسياح الذين ملئوا شوارع مدينة نيس الفرنسية، لمشاهدة استعراضات الكرنفال السنوى، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وجسد الكرنفال شخصيات سياسية كرتونية عملاقة، وكان من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجسد عملاق ومجسم صغير للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته، كما صور مجسم للملكة إليزابيث الثانية والعديد من شخصيات عامة .

ويقدم المهرجان الذى يجذب ملايين الزوار كل عام، مجسمات من تصميم فنانين يبرزون أعمالهم فيه.

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
 

يذكرأن، لم يستطع المخربون انتظار أكثر من 5 أيام على تخريب تمثال الرئيس الفرنسى الراحل جاك شيراك، الذي تم تدشينه في إحدى الميادين الرئيسية بمدينة نيس الفرنسية، حيث أقدم الأهالي في "نيس" على تكريم الرئيس الفرنسي الراحل باعتباره الأكثر شعبية لدى الفرنسيين، إلا أن فرحة المواطنين لم تكتمل بعد مفاجئتهم بتخريب التمثال ومشاهدته مقطع الأصابع فى مشهد وصفته الصحف الفرنسية بأنه مخيب ومحزن.

 

جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

ووفق صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، استيقظ أهالي مدينة نيس في الصباح ليفاجئوا بأنه تم تخريب تمثال الرئيس الفرنسي الراحل الذي توفي في سبتمبر الماضي من خلال قطع أصابعه بعد خمسة أيام فقط من تدشينه، ولم تتوصل للشرطة للمخربين كما لم تستطيع تحديد هويتهم بعد.

 
كرنفال نيس
كرنفال نيس

 

مجسم للملكة إليزابيث
مجسم للملكة إليزابيث

 

مجسمات لشخصيات عامة
مجسمات لشخصيات عامة

 

مجسمات لماكرون وزوجته
مجسمات لماكرون وزوجته

 

مهرجان نيس جنوب فرنسا
مهرجان نيس جنوب فرنسا

 

مهرجان نيس
مهرجان نيس

 


نيس

فرنسا

كرنفال

أخبار فرنسا

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