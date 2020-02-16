صور.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية والشرقية وبنى سويف

المحافظات – محمد فتحى – إيمان مهنى – أيمن لطفى

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، فى الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، ففي المنوفية، دشن صباح اليوم اللواء المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الصحى بمدينة شبين الكوم، فى الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض المحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام الإدارة الطبية بشبين الكوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن الحملة تستهدف الكشف على 665 ألف و123 طفل بنطاق المحافظة ، حيث يتم التجريع بطعم شلل الأطفال ثنائى التكافئ (سابين الفموى) بالفم من خلال 1764 فرقة ثابتة ومتحركة موزعين على مراكز ومدن وقرى المحافظة بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة والتى تشارك فى حملة التطعيم للتنقل بين مدن وقرى المحافظة ، مشيرا إلى تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح هذه الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وفى الشرقية، أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم حتي يوم الأربعاء الموافق 19/ 2/ 2020م ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و محمد كمال الحجاجي وكل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 1160219 طفلا من خلال عدد 2320 فريق طبي ثابت ومتحرك ، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعه الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها ، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلي 507 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ، و 1813 فريق متحرك يقوم بالتطعيم من منزل إلي منزل ، مشيرا إلي أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

وفى بنى سويف، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم الأحد بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 16 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 19 من ذات الشهر ،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واطمأن محافظ بني سويف من داخل مركز صحة ثالث بندر بني سويف، على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة واطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح محافظ بني سويف أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يصل إلى 559 ألف و696 طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 متحركة ،مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى ،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى أن استراتيجية العمل بالحملة،والتي تم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تعتمد على التجريع "التطعيم" من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى بواسطة الفرق المتحركة والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال ،وذلك خلال فترة الحملة التي تستمر على مدار 4 أيام متصلة.

يذكر أن مديرية الصحة عقدت اجتماعات مكثفة قبل انطلاق الحملة، بحضور مدراء الادارات للاطمئنان على توافر الطعوم وحفظها بطريقة صحيحة وكذلك الفرق المشتركة في تنفيذ الحملة على مستوى الإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.



تطعيم الأطفال ببنى سويف تطعيم الأطفال ببنى سويف

تطعيم الأطفال ببنى سويف