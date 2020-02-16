صور.. الإسكندرية تبدأ مشروع تطوير العصافرة قبلى بتكلفة 244 مليون جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية اليوم، أعمال مشروع تطوير العصافرة قبلي، بتكلفة 244 مليون جنيه، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 40.7 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 11.9 مليون جنيه من خلال تركيب 1600 ذراع و 210 عامود إنارة، يعقبها تطوير شبكة الصرف الصحى وتركيب 800 شنيشة أمطار جديدة والتى كانت تعانى المنطقة من تراكم مياه الأمطار بسبب تواجد 90 شنيشة فقط بالمنطقة بالكامل بتكلفة 97.6 مليون جنيه، ثم تطوير الطرق وبتكلفة 93.8 مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف 399 شارع جانبى بالمنطقة والتى لم يحدث بها أية تطوير خلال سنوات طويلة.

و منطقة العصافرة قبلى يقطن بها أكثر من نصف مليون نسمة ، وتضم 85 ألف أسرة وتقع على مساحة 277 فدان ، كانت أولى المناطق التى تم اختيارها للتطوير ضمن 7 مناطق أخرى غير مخططة بالمحافظة؛ وهى عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلى والحضرة ونادى الصيد وسيدى بشر ودنا والمحروسة ، والواقعة بـ 5 أحياء، وهى حى أول وثانى المنتزة وحى العجمى وحى وسط وشرق، طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

من الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بال7 مناطق تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.



العصافرة قبلى



بدء اعمال التطوير