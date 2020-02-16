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صور.. الأقصر تستكمل مبادرة "نور حياة" للكشف على عيون طلبة المدارس وتركيب نظارات لهم

الأحد، 16 فبراير 2020 01:49 م
صور.. الأقصر تستكمل مبادرة "نور حياة" للكشف على عيون طلبة المدارس وتركيب نظارات لهم جانب من المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى

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إستكمل رجال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، برعاية الشناوى عايد وكيل وزارة التعليم، وعبد الرحمن هارون منسق حملة تحيا مصر بالمحافظة، قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، وذلك بالعمل فى المدارس الابتدائية الحكومية بالمحافظة بمدارس إدارة أرمنت، والتى تستمر طوال أيام الفصل الدراسى الحالى للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بين تلاميذ المدارس، حيث تستهدف المبادرة مليون تلميذ على مستوى الجمهورية.

وكان قد صرح الشناوى عايد وكيل وزارة التعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الكشف على حوالى 40 ألف تلميذ فى محافظة الأقصر خلال الفصل الدراسى الأول، وتم عمل وتصنيع أكثر من 2000 نظارة طبية للتلاميذ الذين تبين من خلال الفحص أنهم فى حاجة لها، ومستمرين فى المبادرة لتوصيل الخدمة لكل تلاميذ المرحلة الإبتدائية.

ويقول موسى عبد الله منسق الحملة بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن كل ما يقدم من خدمة طبية فى فعاليات "نور حياة" يقدم بشكل مجانى سواء الكشف أو النظارة التى يختارها التلميذ بنفسه لكى يحب لبسها بصورة دائمة، لضمان استمرارية الاستفادة الكاملة من الخدمة التى تقدمها المبادرة، حيث سيتم تسليم إدارة الطود يوم الأربعاء المقبل، كما يحدد ميعاد لتسليم إدارة القرنة الأسبوع القادم وسيسلم المتبقى من إدارة الأقصر عقب إجتماع الإثنين المقبل.

وكان قد أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتستأنف عملها بالمدارس الابتدائية بعد توقفها خلال إجازة منتصف العام، حيث وتجرى القوافل الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية وذلك فى 10 محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح مستهدفة أكثر من نصف مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.

 

 
الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس (1)
الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس 

الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس (2)
الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس 

الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس (3)
الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس 

الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس (4)
الأقصر تستكمل مبادرة نور حياة للكشف على عيون طلبة المدارس

 


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