صور.. إعدام 2 طن أغذية فاسدة خلال حملة مفاجئة على 125 مطعما بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مفاجئة على 125 مطعم ومحلات بيع الأغذية بمحافظة أسوان، أسفرت عن إعدام 2 طن و309 كيلو جرامات من الأغذية الفاسدة، خلال حملة استمرت لمدة 5 أيام، فى إطار توجيهات وزارة الصحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مفاجئة على 125 مطعم ومحلات بيع الأغذية بمحافظة أسوان، وتم سحب 134 عينة من أغذية جافة ومطهية، وأسفرت الحملة التى استمرت على مدار 5 أيام، عن تحرير 172 محضرا، بعد إعدام 2 طن و309 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط 380 لتر خل منتهى الصلاحية، بجانب إغلاق 4 منشآت لعدم وجود تراخيص بها، علاوة على 6 منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة.

وأضاف "أبو المجد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بشن حملات متواصلة على المطاعم ومنافذ بيع الأغذية للتأكد من صلاحيتها وسلامتها قبل وصولها للمواطنين، حفاظا على الصحة العامة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية تستهدف تطعيم 252 ألف و363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت فاعلياتها اليوم الأحد بكافة مراكز ومدن محافظة أسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة القومية، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات